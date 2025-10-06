La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Parásitos y microbios

El pasado ilumina el presente. La arqueología aporta memoria biológica, la microbiología moderna apunta los riesgos del futuro

Manuel Molina Boix

Manuel Molina Boix

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:29

Los recientes hallazgos en el yacimiento medieval del arrabal de San Esteban, en Murcia, están ofreciendo una visión inesperada y rica de cómo se desarrollaba ... la vida urbana hace más de siete siglos. En ese entorno, entre restos de construcciones, objetos de uso cotidiano y trazas de actividad doméstica, los investigadores han identificado un testimonio singular como es la presencia de parásitos intestinales conservados entre los sedimentos. Lo que a primera vista podría parecer un detalle menor es, en realidad, un auténtico tesoro científico. La peculiar envoltura con la que se rodean estos organismos, que favorece su preservación, ofrece destacada información sobre el modo de vida, la alimentación, las enfermedades y la salud colectiva de aquella población, aspectos que difícilmente aparecen en documentos escritos.

