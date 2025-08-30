El testamento de la fotógrafa Mariam Dagga

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:33

Mariam Abu Dagga vivía la semana pasada. Hasta hace cuatro días, vamos. El último ataque israelí sobre el hospital Nasser de Gaza acabó con la ... vida de ocho personas, entre ellas esta fotoperiodista palestina, colaboradora de AP, agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Todas las víctimas de una guerra tienen un nombre, una familia y una historia. Sin embargo, los muertos de la Franja se amontonan sobre las conciencias del mundo. Hace tiempo que la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) es papel mojado. Si vamos a los considerandos, y a la vista del concierto general, y del estado en particular de este punto concreto del mapamundi, podemos convencernos de que esta carta internacional solo rige para determinados miembros de la «familia humana». Desde luego, no representa a los palestinos. Cómo podemos creer en los derechos fundamentales de hombres y mujeres si el valor y la dignidad de los individuos valen tan poco, y si solo deseamos libertad, justicia y paz para nosotros, pero no para los que más allá de nosotros perecen de hambre y son aniquilados con vergonzosa maquinación.

