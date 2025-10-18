La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cedé con la música recuperada de la monja dominica del siglo XIX Sor Josefa Pujante.
La vereda del capitán

La música de los conventos de clausura

Todo el apoyo para el colectivo 'Engranajes. Mujeres y patrimonio'

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:51

El colectivo 'Engranajes. Mujeres y patrimonio', integrado desde su fundación en 2021 por la artista plástica Carmen Mª Martínez Salazar y por la doctora en ... musicología por la Universidad Autónoma de Madrid Mª Ángeles Zapata Castillo, investiga el patrimonio cultural, material e inmaterial relacionado con las mujeres, especialmente en la Región de Murcia. El propósito no es otro que «rastrear y materializar, a través de proyectos culturales, esos engranajes patrimoniales que nos conectan con las mujeres del pasado (y el presente) y su legado cultural». Ambas investigadoras están haciendo historia, desde luego, abriendo nuevas vías, hasta ahora inexploradas, a través de proyectos como 'Los sonidos del silencio', 'Gozos y auroras' y 'Tañedoras'. Todos ellos han encontrado siempre una excelente acogida en el Museo de la Ciudad de Murcia, con Clara Alarcón en cabeza. Las tañedoras eran las mujeres que en la Edad Media tañían instrumentos de percusión o de cuerda; a veces también componían y creaban su propia música.

La música de los conventos de clausura