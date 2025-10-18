La música de los conventos de clausura

El colectivo 'Engranajes. Mujeres y patrimonio', integrado desde su fundación en 2021 por la artista plástica Carmen Mª Martínez Salazar y por la doctora en ... musicología por la Universidad Autónoma de Madrid Mª Ángeles Zapata Castillo, investiga el patrimonio cultural, material e inmaterial relacionado con las mujeres, especialmente en la Región de Murcia. El propósito no es otro que «rastrear y materializar, a través de proyectos culturales, esos engranajes patrimoniales que nos conectan con las mujeres del pasado (y el presente) y su legado cultural». Ambas investigadoras están haciendo historia, desde luego, abriendo nuevas vías, hasta ahora inexploradas, a través de proyectos como 'Los sonidos del silencio', 'Gozos y auroras' y 'Tañedoras'. Todos ellos han encontrado siempre una excelente acogida en el Museo de la Ciudad de Murcia, con Clara Alarcón en cabeza. Las tañedoras eran las mujeres que en la Edad Media tañían instrumentos de percusión o de cuerda; a veces también componían y creaban su propia música.

La doctora Zapata, profesora en la cátedra de musicología del Conservatorio Superior de Murcia 'Manuel Massotti Littel', es presidenta de la Comisión de trabajo 'Música y mujeres: estudios de género' de SEdeM (Sociedad Española de Musicología), directora de los festivales de música antigua de Molina de Segura y Lorquí, y fundadora del grupo vocal femenino de música antigua DeMusica Ensemble. Además es coleccionista de instrumentos antiguos, como Lorenzo Cutillas, y pone la voz y toca viola de rueda, pandero cuadrado (adufe), botellas y campanas en el proyecto musical Gozos y Auroras, donde Carmen Mª Martínez Salazar (imposible no reconocerla por sus contribuciones en Azarbe, Cuadrilla Murciana, Mujeres con Raíz, la Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño y Etnomurcia) pone también voz y toca postizas, guitarro, castañeta, pandero, sinfonía, sonajero y campanas. Con este proyecto rescatan a mujeres olvidadas de la música tradicional del folklore local. ¡Chapó!

Y hay otro frente que une a Zapata con al artista sonoro Juan Jesús Yelo Cano. Juntos han documentado la música en el Monasterio de la orden dominica de Santa Ana (las Anas) de Murcia y publicaron el resultado del proyecto 'Los sonidos del silencio' en el número 15 de 'Papeles de Cultura', descargable en la web del Museo de la Ciudad. Ahora están con las Justinianas y seguirán hasta completar la docena de conventos de clausura que quedan en la Región de Murcia. Los cantos gregorianos y composiciones de 'Vísperas de San Pedro' (1857) de Sor Josefa Pujante se grabaron en un cedé en directo en el Festival Tres Culturas. Todo el apoyo para proyectos tan singulares y renovadores.