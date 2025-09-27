La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Vereda del Capitán

El Mar Menor somos todos, ¿o hay dudas?

Teresa Vicente no entiende por qué la administración sigue poniendo trabas

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:46

Teresa Vicente Giménez, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia y ganadora del Nobel del Ecologismo, el Goldman Environmental Prize, por su ... lucha por los derechos legales del Mar Menor, no esperaba que fuera la propia administración la que no entendiera qué es eso de la participación ciudadana. «Nosotros somos la voz del Mar Menor», proclama la abogada lorquina. Ella es uno de los tres tutores legales de uno de los espacios naturales más vulnerables de Europa, por eso no acepta que en las reuniones del Comité de Representantes, uno de los órganos de gobernanza encargados de velar por los derechos de la laguna costera, que desde 2022 cuenta con personalidad jurídica propia, sean las propias administraciones [Estado y Comunidad Autónoma] las que estén bloqueando el avance de las acciones.

