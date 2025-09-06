La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa de lenguas en Micronesia; en el centro, el atolón de Kapingamarangi.
La Vereda del Capitán

Francachela por Kapingamarangi

Paco Nadal pone el listón alto al grupo de escritores viajeros murcianos que coordina Inma Mengual

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:26

En el último encuentro de escritores viajeros de la Región de Murcia, con Inma Mengual al timón de la nave sin rumbo, participaron narradores extraordinarios ... como Paco Nadal, Pepe Pérez-Muelas, Paco López Mengual, Antonio Ruiz Munuera y Manuel Moyano, entre otros. Gente fantástica. Dos de ellos, por cierto, Nadal y Moyano, han ganado el premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes (25.000 euros de dotación hoy). Los demás en aquella reunión éramos ciertamente observadores deslumbrados por los inesperados parlamentos. Narrar el viaje es un arte, y hacerlo con gracia, de viva voz, improvisadamente, está al alcance de muy pocos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  2. 2

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  3. 3 El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año
  4. 4 Nueva jornada de retenciones en la autovía A-30 en Murcia con más de 4 kilómetros de atasco
  5. 5 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  6. 6

    Fomento dobla las ayudas a la mejora energética de edificios de la Región de Murcia con otros 21 millones
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 El Ayuntamiento de Murcia abrirá la terraza del Moneo para que los ciudadanos puedan presenciar el pregón de Viva Suecia
  9. 9 Los emoticonos que todo murciano querría enviar: «Deberían existir en Whatsapp»
  10. 10

    Medio Enrique Roca lleno 17 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Francachela por Kapingamarangi

Francachela por Kapingamarangi