La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dinar del siglo XII acuñado en Murcia en tiempos de Ibn Mardanis.
La Vereda del Capitán

La bella historia de un dinar de oro del siglo XII

Celebremos la donación ejemplar de SOS Legado Humano y Primafrío

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:46

En Murcia no se conservaba ningún dinar de oro acuñado en tiempos de Muḥammad ibn Sa'd ibn Mardanīš, emir de Levante y Murcia durante ... la etapa de descomposición del imperio almorávide en al-Andalus, más conocido como el Rey Lobo. Con esas monedas, los reinos de taifas hacían el pago de parias a los reyes cristianos a cambio de un cese de hostilidades o para el mantenimiento de una situación de paz. Había que pagar mercenarios para protegerse. No eran monedas de uso diario, como las de cobre o de plata. Raúl García Fernández, presidente de la Fundación SOS Legado Humano y organizador del Festival de Cine y Medio Ambiente Distopía, estaba al tanto de esta cuestión. Hasta el punto de que tiene conocimiento de que un coleccionista japonés empezó a deshacerse de algunas piezas [de la Al-Andalus Tonegawa Collection], y algunos anticuarios especialistas en numismática, por su parte, las compran. Al menos dos hasta que llega a España. Cuando se enteran de que una de esas monedas de oro acuñada en Murcia está en el mercado, inmediatamente lo ponen en conocimiento de la Comunidad Autónoma. Y qué pasa, al principio la respuesta no es muy esperanzadora. Mejor echarse a dormir que esperar que la administración se lance la primera a por esa pieza de valor...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viernes negro para el tráfico en Murcia con accidentes que complican la circulación en las autovías A-30 y A-7
  2. 2

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  3. 3 Dos restaurantes de la Región de Murcia, entre los 41 nominados a los TheFork Awards
  4. 4 Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos
  5. 5

    Multar por vapear: el controvertido intento por frenar un consumo disparado entre los adolescentes
  6. 6 Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso alargarle la baja
  7. 7 El presidente del TSJ reclama a Bolaños medidas urgentes para «acabar con el déficit histórico de jueces en la Región de Murcia»
  8. 8 Los compradores de vehículos eléctricos en la Región de Murcia ya pueden optar a 12,1 millones en ayudas
  9. 9

    La Junta Municipal de Churra se posiciona en contra del Espacio Norte de Murcia con el voto a favor del PP
  10. 10 Arde Bogotá agota entradas en Lisboa y Oporto y cierra su gira española con Miguel Ríos en Sevilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La bella historia de un dinar de oro del siglo XII

La bella historia de un dinar de oro del siglo XII