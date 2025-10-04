Afrohistorias, una realidad innegable

Encontrar más libros donde se visibilice la cultura africana es el deseo de dos murcianas afrodescendientes, Alejandra Evui Salmerón Ntutumu, ingeniera de telecomunicaciones, escritora y ... activista por la educación igualitaria, y de la publicista, ilustradora y profesora de Secundaria Sarah Massou Vicente ('Otikito', «es lo que gritaba con mi hermana cuando nos daban miedo las atracciones de la feria»), egresada de la Escuela de Arte de Murcia.

Las dos participaron este viernes en el primer foro dedicado a la literatura africana y de afrodescendientes en la Feria del Libro de Murcia. Ambas han tenido que recurrir a la autopublicación y a campañas de micromecenazgo para poner en circulación sus afrohistorias. Se encontraron con enormes dificultades para que las editoriales creyeran en proyectos como estos.

Una de las razones puede ser la falta referentes -aunque los hay, como la periodista Ebbaba Hameida, la poeta Paloma Chen, el cantautor Marwan y el cineasta Santiago Zannou, por ejemplo-. Llama la atención que, a priori, no tengan las puertas abiertas de par en par. Sarah propone hacer un análisis sencillo: solo hay que salir a las calles y ver qué gente hay.

«¿En qué calle de Andalucía o de la Región de Murcia todas las personas que nos encontramos son blancas? La realidad es que hay una diversidad que salta a la vista», señala la coautora, con Isabel María Lozano, del cuento ilustrado '¿Por qué no se me sonrojan las mejillas?', cuya primera edición financió el festival Estrenarte 2022, subvencionado por la Comunidad de Murcia.

Ese mismo libro fue publicado después en Plataforma Cero, un proyecto editorial antirracista que apoya a gente africana, afrodescendiente y migrante a incursionar en el mundo literario. «Por ahí hay un hueco».

Gracias a la ayuda de INJUVE Sarah está totalmente inmersa en la creación de su próximo libro, 'Cuando volví a dibujarme', con el que intentará que se den más facilidades. «Quiero tratarlo con cariño, porque tiene mucha parte autobiográfica». Sus ilustraciones parten de los recuerdos de la niñez.

Cuando Alejandra Ntutumu escribió las historias de 'Las hermanas Mangue y otros cuentos infantiles africanos' [ilustrado por Adaora Onwuasoanya Martínez, graduada en Bellas Artes e ilustradora murciana], y de 'El viaje de Ilombe' [ilustrado por la artista visual Lydia Mba], basadas en relatos que le contaba su madre y en las que encontramos a una niña ecuatoguineana como heroína, lo que se encontró fueron muchas negativas e intentos de apropiación del proyecto; le pedían eliminar ciertas cuestiones que son fundamentales verbalizar para superar el racismo, el estereotipo y la xenofobia que ha sufrido ella en su vida. Al final llegó a la gente a través de 'crowdfunding' y del proyecto Potopoto.

Llama la atención que las grandes editoriales no tengan en cuenta esta realidad innegable.