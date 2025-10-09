La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La UMU, 110 años como fuente de conocimiento y base del progreso social

Los Espectadores

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:38

La Universidad de Murcia (UM) acaba de cumplir 110 años de existencia y, con su rica y extensa historia, nos encontramos ante una Institución, que ... no es solo un centro de formación académica, sino también un símbolo de evolución y adaptación al cambiante contexto social y educativo. Desde su fundación original en 1272 bajo la Corona de Castilla, y su reconstitución definitiva en 1915, ha demostrado ser un foco del saber en la Región de Murcia y en España. Su trayectoria centenaria está marcada por el esfuerzo constante de crecimiento, la incorporación de nuevas disciplinas y la creación de campus que hoy se erigen como lugares emblemáticos de la educación superior.

