La UMU, 110 años como fuente de conocimiento y base del progreso social

La Universidad de Murcia (UM) acaba de cumplir 110 años de existencia y, con su rica y extensa historia, nos encontramos ante una Institución, que ... no es solo un centro de formación académica, sino también un símbolo de evolución y adaptación al cambiante contexto social y educativo. Desde su fundación original en 1272 bajo la Corona de Castilla, y su reconstitución definitiva en 1915, ha demostrado ser un foco del saber en la Región de Murcia y en España. Su trayectoria centenaria está marcada por el esfuerzo constante de crecimiento, la incorporación de nuevas disciplinas y la creación de campus que hoy se erigen como lugares emblemáticos de la educación superior.

El renacimiento de la UM en 1915 marcó un antes y un después en la historia de la educación en la región. Ubicada inicialmente en el Instituto Provincial, la Universidad no tardó en hacerse notar por su compromiso con la calidad y el rigor académico. En sus primeros años, albergó a figuras destacadas del mundo intelectual como el poeta Jorge Guillén, la lexicógrafa María Moliner y el jurista Mariano Ruiz-Funes, quienes no solo impartieron clases, sino que también contribuyeron al enriquecimiento del panorama cultural e intelectual de la universidad.

En 1935, la Universidad de Murcia se trasladó al Colegio de los Maristas, un antiguo convento de la Merced, donde se sentaron las bases del actual Campus de la Merced, uno de los más históricos y significativos de la UM. Este campus, ubicado en el corazón de la ciudad, ha sido testigo de innumerables generaciones de estudiantes, y hoy alberga las prestigiosas Facultades de Derecho y Letras. La solera que destilan sus muros, unidos a su tradición académica, lo convierten en un enclave ineludible para quienes buscan adentrarse en el mundo de las humanidades y las ciencias jurídicas.

El crecimiento de la UM no se ha limitado solo a lo histórico y lo simbólico. A lo largo de los años, la institución ha sabido diversificarse, creando campus especializados que albergan una gran variedad de facultades, lo que ha permitido la expansión de su oferta formativa.

El Campus de Espinardo es uno de los mejores ejemplos de este crecimiento. Situado a las afueras de la ciudad de Murcia, este campus moderno alberga un número considerable de facultades, entre ellas, Química, Bellas Artes, Biología, Economía, Informática y Medicina, por mencionar solo algunas. Esta diversidad de disciplinas convierte a Espinardo en un crisol del conocimiento y la investigación, donde el talento de jóvenes científicos, artistas, médicos y profesionales de otras áreas se gesta bajo un ambiente colaborativo y multidisciplinario. La modernidad de sus instalaciones y su carácter vanguardista lo posicionan como uno de los campus universitarios más importantes de la región.

Por otro lado, el Campus de Ciencias de la Salud ubicado en El Palmar, justo enfrente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, es el epicentro de la formación en ciencias de la salud. Aquí se forman futuros médicos, enfermeros, odontólogos y fisioterapeutas, en un entorno donde la teoría y la práctica clínica conviven en perfecta armonía. El Pabellón Docente Virgen de la Arrixaca se erige como el lugar donde los estudiantes, además de adquirir conocimientos teóricos, también experimentan el día a día de una profesión que requiere dedicación y pasión por el bienestar humano.

El Campus de Ciencias del Deporte en San Javier, situado a orillas del Mar Menor, destaca por su enfoque especializado en la actividad física y el deporte. Este campus, a menudo subestimado en comparación con otros, representa un verdadero tesoro para la formación en una disciplina tan vital en la sociedad actual. Las enseñanzas impartidas aquí, con el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte como estrella, buscan formar a los mejores profesionales del sector, inculcándoles los valores de la constancia, el esfuerzo y el trabajo en equipo, elementos indispensables en la práctica deportiva y, por ende, en la vida misma.

Por último, el Campus de Lorca, situado en el municipio homónimo, está dedicado a las Ciencias Sociosanitarias. Especializado en la formación en Enfermería y Nutrición Humana y Dietética, este campus se posiciona como una respuesta a las necesidades actuales de una sociedad que cada vez demanda más profesionales comprometidos con el bienestar social y la salud pública.

El reconocimiento de la Universidad de Murcia no se limita a su ámbito local o nacional. Gracias a su participación en el proyecto «Campus Mare Nostrum», un programa de excelencia internacional en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, la UM ha logrado consolidarse como una institución educativa de referencia. Este proyecto, que busca fomentar la cooperación académica e investigadora en el área del Mediterráneo, ha potenciado la proyección internacional de la universidad, atrayendo a estudiantes y profesores de todo el mundo y creando lazos de colaboración con otras instituciones de prestigio.

Uno de los pilares fundamentales de la Universidad de Murcia es su compromiso con la investigación y el desarrollo. La UM ha sido un motor de innovación en diversas áreas, desde las ciencias puras hasta las ciencias sociales, fomentando la creación de conocimiento que contribuye directamente al avance de la sociedad. Su red de institutos de investigación, laboratorios y centros tecnológicos es testimonio del esfuerzo constante por mantener una conexión directa entre la academia y las necesidades del entorno.

Además, la UM tiene un fuerte compromiso social, participando en numerosos proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de la población local. A través de sus programas de voluntariado, apoyo a colectivos vulnerables y colaboración con diversas organizaciones no gubernamentales, la universidad ha demostrado que su misión va más allá de formar profesionales: busca crear ciudadanos comprometidos con su entorno y con el futuro de la sociedad.

La Universidad de Murcia es un espacio donde se transmiten conocimientos, pero además, es una institución viva que evoluciona con su tiempo, que mira hacia el futuro con confianza, aunque sin olvidar las raíces que la han hecho grande. Sus campus, facultades, profesores y estudiantes forman una comunidad que no solo busca la excelencia académica, sino también el progreso social y humano.

Este gran entramado de historia, conocimiento y compromiso se convierte en un testimonio irrefutable de la importancia de la UM no solo en la Región de Murcia, sino también en el panorama académico internacional. Su capacidad para adaptarse, crecer y destacar en un mundo cada vez más globalizado asegura su lugar como una de las grandes universidades de España y del Mediterráneo.