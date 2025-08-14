La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Murcia, ciudad de pequeños comercios: historia y futuro

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:12

Es notorio que una buena parte de la esencia de Murcia la constituyen sus pequeños comercios, una red de negocios que, durante décadas, ha tejido ... una parte esencial de la identidad de la ciudad. El centro histórico y sus alrededores son testigos de la actividad comercial que define a Murcia como una ciudad cercana, acogedora y repleta de rincones donde se respira tradición. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y con ellos, las dinámicas de consumo. El auge de los grandes centros comerciales en la periferia, y el cambio en los hábitos de compra, han puesto en jaque la supervivencia de estos pequeños negocios, muchos de ellos con una historia y un legado difícil de igualar.

