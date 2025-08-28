La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vicente Vicéns / AGM

Fundación Pedro Cano: el Prado de Blanca

Pedro Cano continúa fiel a su vocación, creando belleza e iluminando el mundo desde su rincón del Segura

Los Espectadores

Los Espectadores

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:26

La Fundación Pedro Cano, creada en 2008 por el renombrado pintor blanqueño, ha marcado un hito en la historia cultural del municipio de Blanca. Este ... pintoresco pueblo de la Región de Murcia, rodeado de montañas ocres y fértiles huertas irrigadas por el Segura, es uno de los más hermosos de la Región. Sin embargo, Blanca carecía de un elemento distintivo que la proyectara más allá de su belleza natural. La creación de la Fundación vino a llenar ese vacío, convirtiéndose en un faro cultural, de algún modo comparable al Museo del Prado en Madrid, no por el volumen de su colección, sino por la profundidad espiritual y artística que alberga.

