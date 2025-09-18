La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz, orgullo de Murcia y gloria del tenis mundial

Los Espectadores

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:53

La Región de Murcia, tierra fértil y generosa, ha sido siempre un lugar discreto en el gran escenario internacional. Bendecida con un clima envidiable, acariciada ... por el sol durante la mayor parte del año y orgullosa de su huerta milenaria, ha ofrecido al mundo sus frutas, sus vinos y, sobre todo, la hospitalidad de sus gentes. Pero pocos eran los nombres que, desde esta tierra, lograban brillar con luz propia en los cinco continentes. Esa aparente sequía de figuras universales ha quedado felizmente compensada gracias a la irrupción de un joven extraordinario, nacido en El Palmar, que ha llevado el nombre de Murcia a lo más alto: Carlos Alcaraz, campeón del tenis mundial y vencedor reciente del US Open.

