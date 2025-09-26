El alzhéimer y la dignidad del ser humano

El alzhéimer, cuyo día mundial se celebra el 21 de septiembre, es una de las enfermedades más devastadoras que afecta a millones de personas en ... todo el mundo. No solo compromete la memoria y las capacidades cognitivas, sino que también desafía las nociones más básicas sobre quiénes somos como seres humanos. A diferencia de muchas otras enfermedades que afectan al cuerpo físico, el alzhéimer tiene un impacto profundo en la mente, lo que lleva a una pérdida gradual de recuerdos, identidad y, en muchos casos, de la capacidad para reconocer a los seres queridos. Sin embargo, a pesar de esta pérdida de habilidades y funciones cognitivas, la dignidad inherente de la persona que sufre de alzhéimer sigue siendo incuestionable.

La dignidad es un valor que debe preservarse a lo largo de toda la vida, y esto no cambia con la aparición de una enfermedad neurodegenerativa. Las personas que padecen alzhéimer siguen siendo seres humanos completos, dotados de un valor intrínseco, independientemente de su capacidad para comunicarse, recordar o cuidarse a sí mismos. Es crucial recordar que, aunque su conciencia parezca menguar, su humanidad permanece intacta.

El alzhéimer afecta el cerebro, causando la muerte progresiva de neuronas, lo que lleva a un deterioro cognitivo significativo. Este deterioro puede ser devastador, es como si se vaciara de sí mismo, como si el ser que habita en el cuerpo lo abandonara y quedara solo el envoltorio.

No obstante, es importante entender que los enfermos de alzhéimer todavía experimentan emociones. La evidencia sugiere que, aunque no recuerden eventos específicos o personas, pueden sentir miedo, frustración, amor y consuelo. Los momentos de conexión emocional, como una sonrisa o una mirada de reconocimiento, se convierten en pequeñas ventanas de humanidad que nos recuerdan que, en lo profundo de su ser, la persona sigue ahí.

El alzhéimer también pone a prueba la paciencia y la capacidad emocional de los cuidadores. Los familiares y profesionales que cuidan de los enfermos enfrentan una lucha diaria contra la fatiga emocional y física. Es fundamental que los cuidadores comprendan que, aunque la persona que cuidan pueda no recordar sus nombres o los momentos compartidos, sigue necesitando afecto, comprensión y respeto.

El cuidado de estas personas va mucho más allá de la simple administración de medicamentos o de asegurar que estén físicamente seguros. Los aspectos emocionales y psicológicos del cuidado son igualmente, si no más, importantes. Las personas con alzhéimer, aunque no puedan expresarlo, necesitan ser tratadas con respeto y dignidad en todo momento. Esto incluye asegurar que se mantengan limpios, bien alimentados y vestidos, pero también implica ofrecerles atención emocional, como miradas amables, sonrisas y contacto físico, como tomarles de la mano.

Es aquí donde entra en juego la noción de 'memoria afectiva'. Aunque el enfermo puede olvidar eventos, nombres o incluso el entorno en el que se encuentra, su capacidad para experimentar emociones persiste. Los expertos sugieren que la memoria afectiva, o la capacidad de recordar sentimientos y emociones, es lo último que se pierde. Por lo tanto, es esencial que los cuidadores enfoquen su energía en crear un ambiente lleno de cariño, donde el enfermo se sienta seguro y amado.

Los cuidadores son verdaderos héroes invisibles en la lucha contra el alzhéimer. Muchos de ellos son familiares que, sin una formación profesional, asumen la responsabilidad de cuidar de sus seres queridos. Esta tarea puede ser abrumadora, ya que es una enfermedad que requiere de atención constante. Además de lidiar con los desafíos físicos de cuidar a alguien que puede llegar a ser incapaz de moverse o comunicarse, los cuidadores también enfrentan un inmenso agotamiento emocional.

Es crucial que la sociedad reconozca la importancia del papel de los cuidadores y les brinde el apoyo necesario, tanto emocional como material. Ellos no solo cuidan a personas con alzhéimer, sino que también preservan la dignidad de quienes sufren esta enfermedad. Su trabajo no debe ser infravalorado ni pasado por alto, ya que su labor es esencial para mantener la calidad de vida de los enfermos.

Aunque no existe cura, diversas terapias han demostrado ser útiles para mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida de quienes lo padecen. La musicoterapia, por ejemplo, ha mostrado efectos positivos en muchos pacientes, ya que la música parece tener la capacidad de evocar recuerdos y emociones incluso en etapas avanzadas de la enfermedad. Cantar, escuchar música o tocar instrumentos pueden traer momentos de alegría y conexión, tanto para los pacientes como para los cuidadores.

Asimismo, las actividades artísticas, como la pintura o la jardinería, pueden proporcionar una forma de expresión para las personas con alzhéimer. Estas actividades no solo ayudan a estimular la mente, sino que también brindan una oportunidad para que los pacientes se sientan útiles y creativos, lo que es esencial para preservar su sentido de dignidad.

El alzhéimer es una enfermedad progresiva y, por el momento, incurable. Sin embargo, esto no significa que no haya esperanza. Aunque la cura aún no esté al alcance, cada día se avanza en la investigación y en el desarrollo de terapias que pueden ralentizar el progreso de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

En última instancia, la clave para enfrentarlo reside en recordar que, aunque la mente de una persona se vea afectada por la enfermedad, su esencia y dignidad como ser humano siguen siendo inviolables. Cuidar a una persona con alzhéimer es un acto de amor profundo que requiere de paciencia, compasión y, sobre todo, de la capacidad de ver más allá de la enfermedad, para reconocer a la persona que siempre estará allí, aunque las palabras y los recuerdos se desdibujen. La dignidad humana nunca debe perderse, y los cuidadores tienen el poder de preservarla con cada gesto amable y cada sonrisa.

Integrantes del grupo de opinión Los Espectadores: Jesús Fontes, Javier Jiménez, José L. García de las Bayonas, José Izquierdo, Blas Marsilla, Luis Molina, Palmiro Molina, Francisco Moreno, Antonio Olmo, José Ortiz, Francisco Pedrero, Antonio Sánchez y Tomás Zamora.