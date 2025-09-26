La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El alzhéimer y la dignidad del ser humano

Los Espectadores

Los Espectadores

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:12

El alzhéimer, cuyo día mundial se celebra el 21 de septiembre, es una de las enfermedades más devastadoras que afecta a millones de personas en ... todo el mundo. No solo compromete la memoria y las capacidades cognitivas, sino que también desafía las nociones más básicas sobre quiénes somos como seres humanos. A diferencia de muchas otras enfermedades que afectan al cuerpo físico, el alzhéimer tiene un impacto profundo en la mente, lo que lleva a una pérdida gradual de recuerdos, identidad y, en muchos casos, de la capacidad para reconocer a los seres queridos. Sin embargo, a pesar de esta pérdida de habilidades y funciones cognitivas, la dignidad inherente de la persona que sufre de alzhéimer sigue siendo incuestionable.

