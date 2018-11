Zapatiesta en el aire Promete la NASA que los coches irán por encima de los tejados GARCÍA MARTÍNEZ Viernes, 16 noviembre 2018, 01:44

No me gusta ser aguafiestas. Respeto a quienes confían ciegamente en que, en los próximos años, todo irá mejor en el planeta. ¿Qué gano con chafarles su optimismo de futuro, si tampoco uno tiene del todo claro cómo será el porvenir? Por eso digo que allá cada cual con su pensamiento.

-¿Y qué le pasa al pensamiento de usía?

No, verá. Quería comentar una noticia sobre un particular que a mí me pone los pelos de punta. Pero, claro, doctores tienen las iglesias. ¿Poseo yo seguridades sobre cuál será el panorama en los próximos años? Pues no. Ni yo, ni nadie.

-Si es que va 'to mu' aprisa.

'Dende' luego. Pero es que hay cosas, ¿sabe usted?, que te rompen los esquemas, como si dijéramos. Lo contaré sin más dilación. Se nos dice que la NASA pretende revolucionar la que llaman 'movilidad urbana', por medio de vehículos voladores. En dos palabras: el coche que usamos ahora será sustituido por un chisme que, en lugar de ir por la tierra, irá por los aires. Yo (que soy un don nadie y lo reconozco) me temo lo peor. Pues, cuando estemos cientos y miles de tíos conduciendo nuestros vehículos por encima de los tejados, ¿no se armará la de dios, como se suele decir? Sobre todo en las horas punta. Toda esa gente, a la entrada y salida del trabajo, unos para allá, otros para acá, por encima de los edificios y cantando aquello de: 'Volando voy'.

Si le digo la verdad, este servidor se fía de la NASA. No es que, a estas alturas de mi vida, ponga la mano en el fuego, pero me convence más que otros.

-Y que otras.

¡Claro, claro! La NASA prometió pisar la Luna y, joder, una noche de verano, estás en tu casa tan tranquilo y, de pronto, ves por la tele a dos tíos vestidos de 'hallowing', caminando -mal, pero caminando- por la mismísima superficie del satélite. Hay personas que no se lo creen todavía, pero nadie, ni siquiera los rusos, han podido demostrar que aquello fuera un camelo. Aunque reconozco que esto del 'volare' entre las chimeneas, pues que no me veo a la DGT metiéndolo en vereda.