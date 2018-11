El urinario París-Murcia

Lo de poner urinarios en las 'rues' de París fue en la primavera pasada. El artilugio responde por 'uritrottoir'. Tiene un diseño sencillo, sin otra pretensión que desaguar la vejiga cuando las ganas aprietan y no tienes cerca un meadero a cubierto.

Resulta muy cierto que al ser humano con etiqueta de hombre, orinar en la calle le es harto apetecible. Hacérselo al aire libre, cuando la brisa es suave, acariciándote la nariz el perfume de las flores, mientras saltan los pajarillos en las terrazas de los bares... Y tú, en fin, plantificado en medio de ese ameno paisaje, dirigiendo el caliente chorro hasta el interior del 'uritrottoir', mirando a la gente pasar, cada cual en su patinete. Si no tienes dónde descargar la micción -y entonces la llamaríamos 'micción imposible', como la película-, pues que te embarga una terrible nerviosidad. Hasta que explotas y comoquiera que no es posible reprimir las ganas, lo llenas todo de orines, salpicando, ora en la puerta de una entidad bancaria, ora en los muros de una iglesia (cuando Franco, te multaban con veinticinco pesetas, que era un dinero).

Menos mal que siempre nos quedará París. Allí funcionan los 'uritrottois' incluso en las orillas del Sena. No te orinas en el río, sino mirando al río, mientras apuntas al interior del chisme. Viene a ser este una especie de macetón, quizás de madera, con una ventana para bien miccionar, coronado por un parterre con flores. Dentro, la orina cae sobre paja & serrín, dos elementos que, suficientemente meados, devienen abono.

Por si el lector tiene interés en saberlo, me he informado de que el invento (tan benéfico por la paz que te embarga después de orinar) se fabricó por primera vez en Nantes y ahora ya lo usan en Seúl. Diré también que la autoridad lo considera ecológico y divertido. Lo de que una remesa de 'uritrottoirs' viene camino de Murcia, no podría asegurarlo. Pero como el Ayuntamiento tiene ahora en danza la cosa esta del mobiliario urbano, ¿quién te dice que no nos topamos cualquier día de estos con meaderos en puntos clave de la capital?

Sépase que en Murcia, aunque tenemos poca agua, meamos mucho y, en ocasiones, con serias apreturas.