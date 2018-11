El enemigo en casa Los chinos cuelan un microchip espía en los ordenadores GARCÍA MARTÍNEZ Miércoles, 21 noviembre 2018, 02:20

Ignoro si mi modesto ordenador (el mismo con el que escribo las cotidianas cuitas) es de fabricación china. Le he mirado bien el culo, que es donde suelen aparecen esos datos, y no encuentro nada. La marca no es nada china, pero comoquiera que los chinos, según se dice, fabrican las tripas de los aparatos que venden luego otras firmas bien publicitadas (y solicitadas), pues qué sé yo de quién es en realidad hijo mi chisme.

Nunca indagué si mi ordenador sería de esos que estamos hablando: un nacido de vientres de alquiler, por decirlo de alguna manera. Me consta que esta pepla la sufren ciertos televisores y aparatos de radio. Y puede que algunos móviles. En fin, sea lo que quiera que sea. Pero, claro, a mucha gente le inquieta que, como informa la agencia Bloomberg, los chinos pudieran haber colocado un chip espía, indetectable en los ordenadores que vende a tecnológicas, como Amazon o incluso al mismo Pentágono, que ya es decir.

-Tampoco será tan indetectable, digo yo.

¡Hombre de Dios! ¡No me salga con esas! ¡Pero si se nos asegura que el jodido chip es más pequeño que la punta afilada de un lápiz! ¿Cómo se te queda el cuerpo? No es igual que si se posa una mosca en el ordenador, que coges la palmeta y, ¡zas!, te la cepillas. O si se cuela dentro, que le endilgas un chorro de flit...

-El flit ya no se lleva.

Quien dice el flit, dice el flot. Lo que pretendo significar es que la punta fina de un lápiz no es nada. Por eso los periódicos titulan, alarmados: 'Una tormenta sacude Silicon Valley y la Casa Blanca'. En el caso de un particular como yo, el problema es doble. Porque, al menos en mi caso, la verdad es que ni siquiera acierto a meterme en el ordenador. ¿Por dónde empiezo? ¿Por el Google o por la Wikipedia? ¿Le toco al Insert o al Tab? ¿'Chi lo sa'? Y si me animo a coger el destornillador, ¿qué es lo que debo desatornillar, sin que se me eche a perder el chisme? ¡Menudo dilema!

Y si dijeras: son doce o catorce los chinos. Pero es que son millones, joder.