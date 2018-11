El Capitán América se jubila Pero el Marvel de nuestra niñez era más de mi gusto GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 6 noviembre 2018, 23:33

A mí, cuando desembarcó el Capitán América echando a un lado al Capitán Marvel de mi infancia, pues me jodió, y si le digo otra cosa miento. Pero aún me molestó más que, años más tarde, al Capitán América -cuyo intérprete, Chris Evans, ha dicho que se jubila- le saliera un competidor tan finolis como fue Superman. Es verdad que, en el fondo, Superman y los dos Marvel eran iguales. Los tres buscaban liquidar a los malos de la película (o del cómic). Se diferenciaban en que los capitanes Marvel y América gastaban capa corta y Superman la lucía larga. La capa de medio cuerpo (la de los Marvel, insisto) era más amanosa y también, no sé cómo decirlo, pensada a la medida de nuestra condición de zagalones de la postguerra.

Los tres vinieron de América.

-Como casi todo.

Tiene usía toda la razón. Pero eso ocurre cuando, entre los países del orbe, uno repica por encima todos los demás. El lector se acordará de lo que pasó con Roma. Lo mismico, lo mismico que sucede hoy en día con los Estados Unidos, por mucho que Trump no sea tan ilustrado como el César. Tocante a los romanos, fíjese el lector si su influencia caló entre nosotros, que todavía perduran sus legiones en nuestra Semana Santa. Estoy hablando de los armaos, con sus lanzas y espadones, el correaje, las falditas cortas y los relucientes cascos dorados que se adornan (unos sí y otros no) con vistoso plumero.

Vengo constatando que demasiados adultos pusilánimes añoran ser acaudillados por un Capitán Marvel o un Superman. También en democracia, aunque, en la teoría, el líder resulta elegido en lugar de impuesto. Cuando te lo hacen tragar por la fuerza, parece como si el jefe fuera más jefe. Suele darse esto con los dictadores natos. Aunque nos duela, es lo propio de la condición humana. De ahí el éxito que alcanzan personajes como Marvel y Superman, que son unos 'resuélvelotodo'. Tíos con empecinamientos fuera de lo común, haya o no criptonita por medio, no sé si me explico.

Tras el miserable medio riego que trajo la gota fría, esto es lo único que quería comentarles.