Semana negra para el Trasvase

En el año 2023, la Asamblea Regional había aprobado una proposición de Ley para 'blindar' el Trasvase, de modo que la planificación hidrológica y las ... normas del aprovechamiento conjunto tuvieran que respetar esa ley. La iniciativa legislativa fue aprobada con los votos del PP y los de los expulsados de Ciudadanos y Vox. Después de las elecciones de mayo de 2023, la composición de la Cámara ha cambiado. Por lo que pudiera parecer que se trataba de una iniciativa legislativa 'trasnochada', fuera de su tiempo político. Lo cierto era, sin embargo, que le correspondía al Congreso de los Diputados admitir a trámite esta proposición de ley. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, en su condición de diputado regional, ha subido a la tribuna del Congreso para defender esta iniciativa. Tras un intenso debate, el martes pasado el Congreso ha decidido no admitirla a trámite. Hubo 170 votos a favor, y 171 en contra. Apoyaron el PP y Vox. No estuvieron en la votación ni Feijóo ni Pedro Sánchez. Los tres diputados del PSOE por Murcia votaron en contra. Que yo sepa, el PP no ha justificado la ausencia de Feijóo. Quizás sea justificable, pero no está justificada. Algunos mal pensados se preguntan de dónde espera el PP obtener más votos y más escaños. ¿De Murcia o de Castilla-La Mancha? Más difícil lo tienen los diputados del PSOE por Murcia que votaron en contra. Francisco Lucas ha explicado que en este tema los socialistas tienen su propia hoja de ruta, que implica compensar la reducción de agua trasvasada con la desalación, la depuración y la modernización de regadíos. Pero lo cierto es que la perspectiva inmediata es la reducción de un 50% del agua trasvasable, sin que estén listas las infraestructuras necesarias para compensar con la desalación, la depuración o la modernización de regadíos.

Y, por si faltara algo, el miércoles de esta semana se ha conocido la sentencia de 6 de mayo de 2025, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sobre la aplicación escalonada del caudal ecológico en las decisiones de desembalse. La sentencia la están estudiando los servicios jurídicos de varias Administraciones. Y quizás sea conveniente pedirle al Tribunal Supremo que la aclare, para saber cómo se puede ejecutar. No obstante, y pese a esta necesidad de aclaración, parece que los enemigos del Trasvase no tienen dudas. Emiliano García Page ha expresado su entusiasmo con la sentencia, y ha dicho que el Trasvase es ya Historia. ¿Qué hacer? Desde que en 1976 regresé a Murcia, a mi tierra, tras años de estancia en Madrid y en Andalucía, durante casi cincuenta años he estado defendiendo el Trasvase Tajo-Segura. Y en muchos ámbitos. Desde luego, en Murcia y en sus medios de comunicación. Pero también en Génova 13, durante el periodo en que fui secretario general adjunto de AP. Y en el Congreso de los Diputados, como diputado por Murcia y como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y ahora, en la vejez, ante el enésimo cuestionamiento del Trasvase, reconozco que experimento sensaciones complejas y dispares. Por un lado, frustración. Después de tantos desvelos, estamos en las mismas. Y ya se sabe que los esfuerzos inútiles producen melancolía. Por otro lado, defender el Trasvase en Murcia, no tiene mucho sentido. Es como aquel párroco que en su sermón critica a los que no van a misa, pero sólo le oyen los que están en misa. Hay que hablar del Trasvase del Tajo en Toledo, en Madrid y en Albacete; y del olvidado trasvase del Ebro, en Zaragoza y en Barcelona. Por otro lado, reconozco que experimento una fuerte sensación de indignación, casi de ira. Es como si, a mi avanzada edad, rebrotasen en mí las energías e impulsos juveniles que me llevaron a la política. Creo que, de estos dos sentimientos, de indignación y de frustración, participa la mayoría de los murcianos. Sin embargo, no debemos dejarnos arrastrar por estos impulsos del corazón, que nos llevarían a las barricadas y a las manifestaciones. Tenemos que intentar tratar este asunto con serenidad y cordura. Veamos, pues, algunas líneas de reflexión: 1. Hay quien dice que el Trasvase significa sólo el 2% del PIB regional, y que, por consiguiente, el drama no es para tanto. Otros, por el contrario, dicen que, directa e indirectamente, el Trasvase supone el 20% del PIB regional. Sea como fuese, no queremos que Murcia retroceda a la situación anterior al Trasvase. En esto estaremos todos de acuerdo. 2. La defensa del Trasvase tiene una base sólida en la Constitución (la solidaridad entre las regiones), pero también en la economía, la historia, el derecho y la ética. 3. Por si acaso, debemos estar atentos a esa 'hoja de ruta' que nos proponen los socialistas. Habría que empezar a hablar de subvenciones y de precios políticos para el agua desalada. 4. Lo que no debemos hacer nunca es dejarnos arrastrar por el desánimo, por esa 'cansera' de la que hablaba Vicente Medina en 1898. Porque en el siglo XXI hay esperanzas.

