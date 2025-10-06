La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez EP

¿'Affaire' o 'lawfare'?

El 'caso Begoña' representa un pulso entre el derecho a la tutela judicial y el abuso de la justicia

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:07

Comenta

A finales de este mes termina la prórroga de seis meses que acordó el juez instructor del 'caso Begoña', Juan Carlos Peinado, quien deberá resolver ... entonces el archivo de la causa o la apertura del juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno y otros altos cargos socialistas. La decisión judicial va a tener un calado político extraordinario porque si Begoña Gómez se sienta en el banquillo de los acusados y frente a un jurado popular, toda la tensión acumulada entre los bloques derecha-izquierda va a alcanzar un nivel inverosímil de consecuencias imprevisibles. Si, finalmente, después de una instrucción excepcional, se queda en nada por falta de pruebas o indicios concluyentes, el coste para la imagen de la Justicia y el precedente abierto para otros casos del entorno del presidente y del PSOE, como sospechas de 'lawfare', también serían muy notables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura
  4. 4 Fermín Aldeguer hace historia en Indonesia: segundo piloto más joven en ganar en MotoGP y primer murciano que lo consigue
  5. 5

    Un safari pleistoceno por la sierra de Quibas
  6. 6

    El Ministerio inicia el traslado a la Región de Murcia de los 11 primeros menores de Canarias y Ceuta
  7. 7

    Del bancal de su abuelo en Murcia a los huertos de la NASA para conquistar Marte
  8. 8 Medio centenar de personas piden «justicia para Margaret» en el camping de El Portús
  9. 9

    El salario mínimo registra en la Región de Murcia la segunda mayor subida del país por el campo
  10. 10

    El hallazgo de un muro augura el afloramiento de gradas en el sector occidental del Anfiteatro de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿'Affaire' o 'lawfare'?

¿&#039;Affaire&#039; o &#039;lawfare&#039;?