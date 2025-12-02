¿El Guadalentín y el desastre producido en el Taibilla?

El río Guadalentín circulaba hasta el siglo XVIII por lo que denominamos hoy como rambla de Las Moreras en Mazarrón y desembocaba en el Mediterráneo. ... Se puede observar en todos los planos geográficos levantados antes de esa fecha. Después de esta, el Guadalentín ha cambiado su recorrido y ahora es un río recipiendario del Segura. Se unen ambos en los alrededores de la ciudad de Murcia.

De este cambio de recorrido proviene la causa del incremento de inundaciones en la Vega del Segura, ya que su morfología y capacidad de drenaje del agua no están adecuadas a la unión de ambas cuencas hidrológicas.

En el caso de la cuenca vertiente del Campo de Cartagena, los datos de estos días de la propia Confederación Hidrográfica son que tienen detectados al menos 65 cauces de agua que no están identificados porque nacen, se desarrollan y mueren sin conducir el agua a ningún lado. Esto es debido a que estos cauces no se han desarrollado suficientemente por falta de energía en su proceso erosivo y por estar situados en el área de alimentación del acuífero del Mar Menor. El resultado ha sido hasta ahora una infiltración del agua en el acuífero sin llegar a erosionar, ni avanzar en la superficie de la tierra, haciendo camino hasta el mar. Pero las últimas lluvias ocurridas sobre esta área han encontrado que el nivel del agua del acuífero se encuentra muy alto y no ha permitido que el agua se introduzca en el mismo, por lo que solo podía intentar continuar su recorrido superficial y seguir su camino, en el que se ha encontrado con el Canal del Taibilla y lo ha arrasado. Antes, no había pasado. Ahora sí, porque han cambiado las circunstancias.

¿Qué tienen de común los dos hechos? ¿Por qué el río Guadalentín ha cambiado su curso y se ha unido al Segura? ¿Por qué existen 65 pequeñas cuencas que no tienen drenaje en el Campo de Cartagena? ¿Por qué en la mayoría de las cuencas de Alicante y Murcia, los cursos de los ríos han variado su recorrido e incluso algunos no llegan al mar?

La explicación es muy sencilla para los conocedores de los movimientos de los bloques de la corteza terrestre. Esta está compuesta por bloques de distintos tamaños, que flotan sobre la parte líquida del manto, de tal manera que cada bloque bascula intentando siempre mantener el valor de la gravedad sobre el centro de la Tierra.

En nuestro caso, existe un bloque determinado por la conocida y famosa falla de Lorca, la cual tiene una profundidad de más de 10 kilómetros de profundidad, que conecta con el manto. Este bloque ha basculado levantando la zona este y hundiendo la zona oeste. Así, ha cambiado el curso de los ríos y de los arroyos. Y las personas, cuya vida es bastante menor que la vida de los procesos geológicos, no llegan a entenderlo.

Y así se ha producido la unión del Guadalentín con el Segura y la desaparición de antiguos arroyos en el Campo de Cartagena.

Creo que este tema merece atención y estudio por parte de la universidad y de las autoridades de la Confederación Hidrográfica del Segura.