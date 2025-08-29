La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A. Satrústegui
Nada es lo que parece

'La calor' en 'El extranjero' de Camus

Medio amodorrado, sin pensar en nada, este tipo indiferente que bosteza, que mira al mar mientras fuma, con los ojos ciegos detrás de una cortina de sal, efectúa cuatro disparos

José Belmonte

José Belmonte

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:13

Aseguran algunos especialistas en la materia, que se han entretenido contando página por página, que hay cerca de ochenta alusiones al calor –'la calor' murciana– ... en 'El extranjero', la novela que Albert Camus publicó en mayo de 1942, cuando aún lucía la primavera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  2. 2 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  3. 3 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  4. 4

    El virus del Nilo ya circula en mosquitos en Pulpí y otros puntos de Almería
  5. 5 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  6. 6 Estas son todas las actividades del programa de la Feria de Murcia 2025
  7. 7

    El Enrique Roca de Murcia contará con el triple de plazas para aparcar: habrá más de 5.000 nuevas
  8. 8 El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados
  9. 9

    Las policías locales de la Región de Murcia se reforzarán con casi 700 agentes más en cinco años y compartirán medios
  10. 10 Muere en una explosión uno los socios de Pirotecnia Ferrández de Redován, empresa con vínculos en Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'La calor' en 'El extranjero' de Camus

&#039;La calor&#039; en &#039;El extranjero&#039; de Camus