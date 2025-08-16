Una religión sin ateos

Cansera. Hasta los huevos, perdona que te diga. Me tienen hasta los recordones, cataplines y demás glándulas criadillas tanto tertuliano engrasado que se pasa horas ... televisivas pontificando sobre Torre Pacheco y Jumilla y dándonos lecciones a los murcianos de cómo debemos acoger a los inmigrantes y convivir con ellos. Me tiene hasta los mismísimos tanto pepero inepto a la hora de gestionar y comunicar lo esencial de un fenómeno, nunca un problema, como es el de la inmigración en la tierra más solidaria del mundo. Regulación e integración. Y punto. Tú fíjate y verás qué curioso es comprobar como, día tras día, los populares se dejan 'comer la tostada' por esos abascales que andan topando hasta con la Iglesia como por esos otros, los sanchistas y sus voceros, ansiosos de encontrar carnaza para desviar atenciones sobre cerdanes, koldos, ábalos y demás patulea. Y por si faltaba algo, la guinda de ese ministro capaz de alternar eficacia en la gestión de determinadas obras públicas con esos recurrentes caos ferroviarios tan lamentables como injustificados. Un tipo, Óscar Puente, capaz de lanzar un tuit cargado de choteo y cachondeo sobre el drama de los incendios que estamos viviendo en España estos días. El problema deben ser sus días libres. Esto de no tener nada que hacer y tener todo el día para hacerlo le lleva a decir estupideces impropias de un ministro. Si lo que quieres es atacar a un presidente autonómico porque no está metido entre las ramas ardiendo, como nos obligaba a hacer el osado y a veces temerario Valcárcel (Fayrén, Peñarrubia y Cerdá pueden dar fe de lo que digo), haz la crítica con cierta prudencia porque tu jefe, Su Sanchidad, está plácidamente asentado en el lujoso palacio de La Mareta mientras cerca de diez mil personas han tenido que ser evacuadas de sus casas. Un poquito de por favor, Óscar. Comprenderás, compadre lector, que con este panorama. Con este insufrible Patio de Monipodio político me pase como al paisano Vicente Medina. Comprenderás que me entre cansera y me vaya para otra era.

Religión. Sí, porque este finde vuelve la Liga. Vuelve el fútbol a nuestras vidas. Tú ya sabes que, como predicaba Eduardo Galeano, el fútbol es la única religión que no admite ateos. Amén. Somos los que somos. La fiesta de los ojos que lo miran y la alegría de los cuerpos que lo juegan, abundaba el influyente periodista y escritor uruguayo. Albert Camus y Miguel Hernández fueron porteros en su juventud. Por no citarte las brillantes referencias al deporte rey de García Márquez, Saramago o Vargas Llosa. Vuelve el fútbol, vuelve la Liga. Vuelve la emoción. Vuelve el espectáculo.

Favoritos. Esta temporada pinta de blanco, ya te digo. Es mi color, después del grana murcianista, claro. Blanco merengón. Florentino se ha decidido a aflojar la chequera y el proyecto Xabi Alonso pinta bien. Mbappé, por fin, parece enchufado. A Guler, por fin, ya le dan oportunidades de frotar su lámpara mágica. Y Courtois, por fin, va a estar resguardado por un tándem defensivo sólido como el que forman Militao y Huijsen. El problema que sigo viendo es el de Vinicius. Este chico no levanta cabeza desde que le birlaron el 'balón de oro' y se cruzaron en su vida los petrodólares árabes. O espabila o acabará haciendo las maletas porque el historial del tito Floren está repleto de figuras que intentaron echarle un pulso y acabaron cogiendo puerta. Véase Cristiano y Sergio Ramos, 'for example'.

Y luego está el Barsa. Con sus problemas económicos y sus complicaciones para inscribir jugadores que Laporta siempre acaba solventando, aunque sea a base de forzar normas e instituciones. Ocurre que como dice el culé más culé de todos los culés, es decir el laureado doctor Ricardo Robles, el Barça ha vuelto a encontrar su Guardiola (Flick), su Messi (Yamine Lamal) y su Iniesta (Pedri). Y ante eso, pocas bromas. El tercero en discordia, como siempre, el Atlético de Simeone, que este año se ha reforzado muy bien en todas sus líneas y que tiene a uno de los mejores futbolistas de la Liga en el argentino Julián Alvarez.

Derbis. Y un poco más tarde, volverá el fútbol en nuestras fronteras regionales. De momento estamos en el tercer escalón, fuera del fútbol profesional. El Murcia que con Felipe Moreno ha alcanzado estabilidad institucional necesita como el comer un salto de categoría. El año pasado nos quedamos con la miel en la boca. Fran 'amarrategui' Fernández aprendió tarde que en la regla del fútbol cuando sales a empatar muchas veces acabas perdiendo. Y así nos lució el pelo contra el Nàstic. Este año, el guipuzcoano Echeberria pinta distinto. Presión tras pérdida, posesión, apertura a extremos. Vamos a ver si salen las cuentas aunque a la plantilla le falta una pieza de calidad arriba, un hombre-gol, un definidor.

Y el Efesé también estará en la pomada. Los últimos fracasos le han supuesto una gran bofetada de humildad a Paco Belmonte y el todavía presidente blanquinegro ya no anda por Cartagena mirando a los demás por encima de la sobaquera. Breis ha cogido oficio y ha perfilado un equipo aspirante con un entrenador interesante. Vuelven los derbis regionales. Vuelve el futbol. Ya era hora.