Una religión sin ateos

Como antítodo al Patio de Monipodio político vuelven el fútbol y La Liga con Real Madrid y Barça de favoritos. Y en la Región retorna el derbi Real Murcia-Efesé

José Antonio Ruiz Vivo

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:14

Cansera. Hasta los huevos, perdona que te diga. Me tienen hasta los recordones, cataplines y demás glándulas criadillas tanto tertuliano engrasado que se pasa horas ... televisivas pontificando sobre Torre Pacheco y Jumilla y dándonos lecciones a los murcianos de cómo debemos acoger a los inmigrantes y convivir con ellos. Me tiene hasta los mismísimos tanto pepero inepto a la hora de gestionar y comunicar lo esencial de un fenómeno, nunca un problema, como es el de la inmigración en la tierra más solidaria del mundo. Regulación e integración. Y punto. Tú fíjate y verás qué curioso es comprobar como, día tras día, los populares se dejan 'comer la tostada' por esos abascales que andan topando hasta con la Iglesia como por esos otros, los sanchistas y sus voceros, ansiosos de encontrar carnaza para desviar atenciones sobre cerdanes, koldos, ábalos y demás patulea. Y por si faltaba algo, la guinda de ese ministro capaz de alternar eficacia en la gestión de determinadas obras públicas con esos recurrentes caos ferroviarios tan lamentables como injustificados. Un tipo, Óscar Puente, capaz de lanzar un tuit cargado de choteo y cachondeo sobre el drama de los incendios que estamos viviendo en España estos días. El problema deben ser sus días libres. Esto de no tener nada que hacer y tener todo el día para hacerlo le lleva a decir estupideces impropias de un ministro. Si lo que quieres es atacar a un presidente autonómico porque no está metido entre las ramas ardiendo, como nos obligaba a hacer el osado y a veces temerario Valcárcel (Fayrén, Peñarrubia y Cerdá pueden dar fe de lo que digo), haz la crítica con cierta prudencia porque tu jefe, Su Sanchidad, está plácidamente asentado en el lujoso palacio de La Mareta mientras cerca de diez mil personas han tenido que ser evacuadas de sus casas. Un poquito de por favor, Óscar. Comprenderás, compadre lector, que con este panorama. Con este insufrible Patio de Monipodio político me pase como al paisano Vicente Medina. Comprenderás que me entre cansera y me vaya para otra era.

