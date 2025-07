Luces entre sombras

Maestros. Entre tanta corruptela y mordida. Entre tantas acusaciones de «sobrinas», narcos y prostíbulos. Entre tanto interés sectario e hipócrita de convertir a Torre Pacheco ... en un plató televisivo por donde campan racistas irredentos, llegó a Mazarrón con sus Mares de Papel, la mesura, la ponderación, el análisis compensado y la trayectoria profesional impecable de dos maestros de la profesión periodística: Manuel Campo Vidal y Pedro Piqueras, tanto monta, monta tanto, quienes durante más de dos horas de titulares incesantes orientaron a los centenares de asistentes de por dónde va el país y atisbaron qué es lo que viene. Un cambio de ciclo. Con la autoritas que les da su privilegiada atalaya reclamaron al 'pepé' de Feijóo más propuestas y menos confrontación.

Entre tanta guerra, bombardeo y magnicidio. Entre tanta violencia, llegó a Mazarrón un mensajero de luz, paz y espiritualidad. Un pregonero de la meditación como herramienta de amor, solidaridad y conexión con la divinidad, uno de los maestros espirituales del momento, con miles de seguidores en todo el mundo y obras literarias de gran recorrido, Pablo D'Ors, para retarnos a conseguir un mundo mejor. Más pacifico, más humano. Con más alma y menos violencia. Y de casta le viene al galgo porque este pacifista impenitente es nieto del gran Eugenio D'Ors.

Cultura. Es lo que tiene apostar por la muestra cultural y el diálogo social. Ya sé que lo fácil es tirar de la chequera y apostar únicamente por el 'chimpún-chimpún' que es lo que se hace en la mayoría de ayuntamientos. Pasta gansa, pan y circo. O, for example, decidirse por un programa errado y herrado (con hache y sin hache para que no haya dudas) que es lo que le han hecho a nuestro Pepe Ballesta sobre cómo no promocionar de forma adecuada y efectiva la ciudad de Murcia. Lo complicado, ya te digo, es estrujarse el magín, agudizar talento e ingenio y montar un programa plural y ambicioso con el que sorprender al personal cada verano. Y a esto último, que no a lo primero, es a lo que se viene dedicando el alcalde Ginés Campillo en los últimos cinco años.

Inmigrantes. A lo que iba, Campo Vidal llegó a Mazarrón y destripó todos los históricos debates (Aznar y González o Rajoy frente a Zapatero, Rubalcaba y Sánchez), desveló que Suárez lo quiso meter en política y rechazó la crispación política que existe hoy en el parlamento con sus derivaciones a la prensa donde ve sectores atrincherados. En la diagnosis coincidió otro maestro de la profesión, el albaceteño Pedro Piqueras, quien además de mostrarse favorable al Trasvase del Tajo, con un par, estos días también abandera el movimiento 'off' ( menos móvil y más caletre, para hacértelo fácil). Los dos reconocidos periodistas han estado también recientemente en Torre Pacheco y rechazan categóricamente la imagen que se está dando del acogedor municipio. La inmigración nunca es un problema, sino un fenómeno. Y necesita esfuerzos en regulación e integración. Y futuro habría que agregar, esto ya de propio coleto, porque el mismo gobierno que dice proteger a los inmigrantes es el mismo que los va a dejar sin recursos ni trabajo, cerrando el Trasvase. Ojo al dato, que diría García, mi butanito favorito.

Meditador. Y al día siguiente arribó Pablo D'Ors, el maestro espiritual al que siguen miles de personas en todo el mundo, para inundarnos con recetas de paz, amor y espiritualidad . Que con el panorama tan desnortado vienen requetebién, qué quieres que te diga. Entre tanta sombra, la luz de D'Ors, un convencido de que la meditación nos da vida a la vida y nos quita el miedo a la muerte. Un meditador que no hace meditación porque «es la meditación la que nos hace a nosotros». La cosa no debe ser baladí cuando estamos hablando de una práctica ancestral con acceso comprobado a niveles superiores de conciencia. «Entreme donde no supe y quedeme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo», describía nuestro gran San Juan de la Cruz. Hoy, cuando a la meditación los 'snobs' llaman 'mindfulness', la ciencia ya ha comprobado mediante tacs y resonancias que meditar con frecuencia y constancia produce beneficios en áreas cerebrales como las frontales, prefrontales y el hipotálamo. La prestigiosa neurocientifica española Nazareth Castellanos abandera estos estudios.

A D'Ors no le afectan para nada las críticas de los sectores más radicales de la Iglesia católica. Donde algunos ven a un 'cura yogui', el papa Francisco vio un consejero vaticanista para profundizar en el diálogo entre religiones y un ecumenismo necesario. En la línea de sus grandes referentes espirituales Anthony Di Mello, Franz Jalics o Charles de Foucauld, Pablo se sitúa en la frontera del cristianismo más avanzado.

En definitiva, te resumo dos noches luminarias entre mares de papel que el espectador agradece viendo lo que ve cada día. Tampoco te digo que el 'chimpún, chimpún' de los otros sea malo y menos en verano. Pero estas gotas de reflexión en medio de las tormentas vienen muy bien al personal. Y si no, vete preguntado por Mazarrón.