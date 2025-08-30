La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las cuatro esquinas

La isla bonita

Mazarrón es la única propuesta regional para un nuevo turismo sostenible y competitivo, pero sólo recibe mezquindad y desinterés de las administraciones

José Antonio Ruiz Vivo

José Antonio Ruiz Vivo

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:33

Único. Perdona que te diga, pero ya me estás buscando un lugar en el Mediterráneo donde haya treinta y cinco kilómetros de costa, casi la ... mitad de los cuales corresponden a calas vírgenes de una belleza paisajística impresionante, por no hablarte de sus asombrosos fondos marinos. Para hacértelo fácil, la respuesta es sencilla: Mazarrón, la isla bonita donde, si en esta tierra hubiese criterio político para establecer grandes proyectos de legislatura, se estarían ensayando modelos de desarrollo turístico sostenible y competitivo. De excelencia. En Mazarrón, posibilidades de futuro, todas. Solo falta que las cabezas piensen y no embistan, que diría don Antonio Machado. Ya me vas entendiendo.

