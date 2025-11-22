Juego. Vamos a jugar, perdona que te diga, a un juego muy diver. Muy 'funny', ya te digo. Verás como pasas, pasamos, un rato entretenido, ... gracioso, ocurrente y puede que hasta puede que placentero. El juego es muy simple. Preguntas sin respuesta. O por mejor decir, al hilo de la actualidad, yo pongo la pregunta y tú pones la respuesta. La pretensión de este artículo es que te explayes, te desahogues y hasta que te regocijes si es que el panorama da para hacerlo. Una especie de crucigrama de actualidad.

Tú bien sabes que después de más de veinte años de pena de telediario, sufrimientos y padecimientos no solo de ellos sino de sus familias, los ex consejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana han sido exonerados de todos los cargos. Ellos y otros cinco antiguos directivos de la Consejería de Medio Ambiente han salido más limpios que una patena. En Lo Poyo no se puso ni un ladrillo. Pero es que además queda probado que en la actuación de los responsables fue correcta. Ni prevaricación administrativa. Ni prevaricación urbanística. Ni falsedad en documento público. Absolución total con muchos efectos colaterales. Y ahora van las preguntas: ¿Después de veinte años de zozobra y dolor, quién repara la pena de telediario que han sufrido Cerdá, Bascuñana y compañía? ¿Quienes les llamaron corruptos qué deben decir o hacer ahora? ¿ Y quienes desde su propio partido, el pepé, guardaron siempre silencio, se negaron a defenderlos y a ofrecerles un mínimo apoyo aunque solo fuese por aquello de la presunción de inocencia, qué deben hacer o decir ahora? ¿Y los que desde el propio pepé se escudaban en la manida frase de «eso son cosas del antiguo pepé» ahora qué serán capaces de hacer o manifestar?. En política, tú ya lo sabes, al suelo que vienen los nuestros.

Maná. Al respecto, no puedo ocultarte, ni tampoco quiero, cierto episodio que sucedió una noche en la calle González Adalid, cuando Antonio Cerdá se encontró con un grupo de actuales dirigentes populares que salían de la sede regional y se fue para ellos como un trueno. «Vuestro problema es que creéis que el PP es una especie de maná que os ha caído del cielo. Y no es así, yogurines. Para que estéis donde estáis, calentando poltronas y pisando moquetas, muchos compañeros que os hemos precedido nos hemos dejado la piel por el partido y por esta tierra. No necesitamos que nadie dé la cara por nosotros, porque la Justicia nos acabará haciendo justicia. Pero quedaréis retratados, nos os quepa la menor duda». El episodio, tan real como la vida misma, evidencia cierta fractura, ya te digo, entre el antiguo pepé y el actual ¿Acabará esta situación pasando factura cuando en un par de años se resuelvan el par de asuntos judiciales pendientes?

Desaladora. Voy a más y concreto: el caso de la desaladora de Escombreras que afecta al propio Cerdá y a Valcárcel. Algo más que una pista, pon atención. El Gobierno regional está pagando, me cuentan, cerca de tres millones de euros mensuales en concepto de alquiler de la desaladora cuando ya hace muchos años que Florentino Pérez ofreció a la Comunidad Autónoma venderla en justiprecio e incluso descontar de esa cantidad todo lo que se había pagado hasta ese momento. Juan Bernal incluso viajó a Madrid para conseguir fondos europeos y soporte estatal para afrontar con garantías la operación. En el gobierno de Garre (donde alguien levantó la mano y vino a decir aquello de que «cada palo aguante su vela») se llegó a pedir, de buena fuente, un informe a la Direcciòn de Patrimonio, informe del que nunca más se supo. ¿Cuál fue la causa de la extraña perdida? ¿Cómo se justifica que una operación que se podría haber cerrado entre setenta y ochenta millones esté ocasionando un gasto de treinta millones anuales por el alquiler de la misma, con los que se podrían construir, por ejemplo, tres o cuatro nuevas Arrixacas y alguna que otra autovía? ¿Dónde está la lógica? ¿A qué se refieren fuentes del gobierno regional cuando se asegura que tienen que hacer esos discutibles pagos porque «el tema está judicializado»? ¿Acaso no están judicializadas Adif o Acuamed y no por ello dejan de ser gestionadas?. Ojito a este asunto porque como Cerdá y Valcárcel salgan triunfantes de sus respectivos procesos judiciales, más de uno y más de una va a tener que dar muchas explicaciones, me asegura mi enano infiltrado. Esa frontera que algunos han marcado en el pepé regional entre los 'antiguos' y los 'nuevos' puede ser talón de Aquiles en un futuro no más allá de 2028. ¿Se está gestando un serio cisma pepero a poco más de dos años vista? Atentos al aparato.

García Ortiz. Sigamos con la actualidad porque el mismo día de la absolución de Cerdá, Bascuñana y compañía, el Tribunal Supremo condenaba al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. ¿Qué imagen estamos dando en todo el mundo? ¿Vinculó en exceso Pedro Sànchez su destino al de García Ortiz? ¿Después de todo esto, tiene sentido hablar de 'lawfare' judicial en España?. ¿Este clima que se está generando es soportable?. Ya te dije, entretenido. Y preocupante.