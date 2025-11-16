La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Poco dinero gastó el golpe

José Antonio Martínez-Abarca

José Antonio Martínez-Abarca

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:13

Llevamos muchos años esperando a que la Unión Europea haga algo respecto a la destrucción del Estado de Derecho en España, y esto es lo ... que hace: el abogado del Tribunal de Justicia de la UE ha avalado esta semana la amnistía al golpismo catalán, incluido el dinero gastado para golpearnos.

