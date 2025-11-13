La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Demasiado perro

El suicidio de Junts

Ligar tu destino a un tipo con una heroica tan de todo a cien no parece buena receta y así les ha ido la cosa

Jerónimo Tristante

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:37

Hemos visto muchos casos de partidos políticos que, llegado un momento, deciden suicidarse como si tal cosa. A veces es por sostener un líder que ... los lleva a la debacle, otras por tomar decisiones que perjudican a su propio electorado o por mantener a tal o cuál tipo que la ha liado parda. Caso emblemático fue el de Cs, quizá el mejor proyecto surgido en España en los últimos 30 años, que acabó finiquitado porque su líder y colaboradores vivían y se comportaban como si fueran estrellas de rock. Pero el caso de Junts está siendo digno de estudio.

