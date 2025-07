SOS Europa

Compartir

Creo firmemente que la UE debería intervenirnos y rescatar a la ciudadanía española y no me refiero al intento de Pedro Sánchez de reventar el ... Estado de derecho y convertirse en presidente 'ad aeternum', que también, sino a la corrupción. Cierto es que al partido Sanchista le interesa que el votante piense que la corrupción es transversal, cierto, pero pienso que lo de Montoro, estratégicamente sacado en este momento, le ha dado el aire justo para pasar agosto, poco más, porque todo apunta que Mr. Handsome no podrá resistir a la avalancha de informes-filtraciones-exclusivas y audios que se nos vienen en septiembre.

Socorro. Y digo que la UE nos debe rescatar y enviar a los hombres de negro para poner coto a la corrupción, que es ya algo aceptado de manera tácita por el ciudadano. Los politólogos analizaban con sorpresa que el partido Sanchista no se desmoronara en las encuestas como cabía esperar pese a los casos de corrupción que habían salido en aluvión, a saber: caso Koldo, caso Begoña, rescate de Air Europa, caso Hermanísimo, Ábalos, Santos Cerdán, el fiscal general del Estado, el caso hidrocarburos, etc., etc. A pesar de estar metidos literalmente en un pozo de mierda, no bajaban. Pero, curiosamente, fue a partir de la filtración de los audios en los que Ábalos y Koldo se repartían a las prostitutas como si fueran carne, cuando el partido Sanchista se desplomó por el voto feminista, por el voto de mujeres que están en la izquierda y que se sienten agredidas al ver que están en manos de los machos alfa del heteropatriarcado. Los analistas políticos y sobre todo los sociólogos determinan que el electorado no estaba penalizando al PSOE pese a la corrupción porque la población española ya tiene asumida que la corrupción es transversal y que existe tanto en el PP como en el PSOE, en CiU, Junts o PNV. Es un indicio de mala calidad democrática de nuestro sistema que el ciudadano dé por hecho que se roba y que sigan respaldando a Pedro Sánchez porque «para que roben los otros, que roben los míos». A este punto nos han llevado nuestros políticos convirtiendo la política en algo así como el forofismo del fútbol y con el empleo nauseabundo del «y tú más». Mala calidad democrática es lo que tenemos porque cuando se detecta un caso de corrupción de uno de los grandes partidos, en lugar de asumir esa corrupción y dimitir, que es lo que hacen en los países civilizados de Europa, los políticos de aquí actúan como sigue: se echa en cara al rival que tiene casos peores, se persigue a los periodistas que han dado esa información, se duda de los jueces y se pone en tela de juicio hasta al propio sistema, y luego se envuelven en la bandera: «Van contra España, van contra Cataluña, van contra Euskadi», dicen. Eso termina por hacer creer al votante forofo que, en efecto, la corrupción de los unos es buena y la de los otros es mala, y por eso digo que deberían de venir los hombres de negro de la UE en una comisión plenipotenciaria para obligar a los dos grandes partidos a que hagan dimitir a sus corruptos de turno y acabar con esto de una vez. Deberían venir cada vez que aparezca un caso de corrupción como Filesa, Roldán, Malaya, ERE, Gürtel, Púnica, Noos, Mascarillas o Hidrocarburos. Una vez cada cuatro años, solo ese, es el número de veces en que un ciudadano puede castigar la corrupción. Lo de Montoro ya se le cobró electoralmente al PP. Rajoy sucumbió a una moción de censura y perdieron las elecciones. El caso ERE ya pasó factura al PSOE de Andalucía. Ahora, cuando vengan las elecciones, habrá que pasar factura por el tito Berni, las pilinguis de Ábalos, los miles de millones del caso Hidrocarburos, la imputación de García Ortiz o los chanchullos de Santos Cerdán. La UCO cifra el primer contrato con mordida de Ábalos a los ¡18 días! de ser nombrado ministro. Rajoy ya quedó finiquitado, ahí quedan él y sus siestas, y ahora toca lo que toca: castigar a los corruptos de este cuatrienio y preparar el voto por si hubiéramos de castigar a los del siguiente. Que así será si no viene Europa y acaba con esto, porque nuestros políticos y nuestra ciudadanía se han acostumbrado a la corrupción.

