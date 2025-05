Sábanas con pelos

Comenta Compartir

Una noche, durmiendo en un hotelito rural con encanto del parque nacional portugués de Peneda Gerês, me desperté y me asusté porque a mi lado ... reposaba una señora con chubasquero, incluso tenía puesta la capucha. Me asomé intrigado y descubrí que era mi mujer, así que me di la vuelta y seguí durmiendo. Al amanecer, me explicó que no habían cambiado las sábanas de los anteriores clientes y había optado por dormir de la manera más aséptica posible.

Mi hijo tocó una vez con su grupo de rock en Móstoles y, al acabar, se fue a dormir con sus colegas a la pensión Manolín. En la puerta les informaron de que podían hospedarse escogiendo el tiempo a su gusto, desde hora y media, tiempo razonable para llevar a cabo cualquier actividad con cama, hasta un mes. Escogieron el 'pack' de una noche y les cobraron 18 euros por cuarto (de caché, descontados impuestos, habían recibido ocho euros por cabeza). Les pidieron la documentación y les aseguraron que si esa noche había redada, algo habitual en la pensión Manolín, avisarían a los guardias para que no molestaran a los pobres músicos de Cáceres. El baño era compartido y mi hijo vio entrar en él a unas señoras extrañas, así que dejó la ducha para la vuelta a casa. Al acostarse, descubrió unos pelos en sus sábanas y, limpio como su madre e hipocondriaco como su padre, prefirió dormir sin desnudarse y con el anorak puesto. Mi mujer y mi hijo no son como Nicole Kidman, que lleva sus sábanas a los hoteles, ni como Jennifer López, que en julio traerá sus propias sábanas con un mínimo de 250 hilos para dormir a gusto durante su gira por siete ciudades españolas. A ellos les basta con que las sábanas de los hoteles no tengan pelos.

