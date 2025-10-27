La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

R. C.

Una pesadilla

A la última ·

¿A qué punto hemos llegado para que los alumnos amenacen de muerte a los profesores y estos prefieran responder con ironías en vez de con expedientes?

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Llevo despierto desde las seis de la madrugada. Tuve una pesadilla que me desveló. Soñé que tenía que volver al aula. Sudaba en la cama ... mientras me veía frente a un grupo de adolescentes que me vacilaban y me amenazaban con denuncias. Me desperté angustiado, volví a dormirme y fue peor. Me llegaban mensajes de los grupos de WhatsApp de padres que criticaban cada decisión en el aula, en las redes aparecían fotos mías fuera de mí, estaban hechas en clase y en el patio del instituto, donde se me veía todo el tiempo en guardia para evitar acosos, insultos, desprecios…

