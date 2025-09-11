La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Limón, limonero

A la última ·

La deriva ideológica del PP está siendo tan fructífera que solo les queda cambiar la gaviota de su logotipo por un kiwi, por una ciruela claudia, por una melona de Villaconejos

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:11

La deriva ideológica del PP está siendo tan fructífera que solo les queda cambiar la gaviota de su logotipo por un kiwi, por una ciruela ... claudia, por una melona de Villaconejos… A falta de debates sobre el proyecto de España, se podría convocar un simposio sobre la fruta a escoger como anagrama. Se trata de una cuestión con enjundia que ya se ha suscitado en mi frutería de cabecera. Mi frutero, por ejemplo, cree que los kiwis son una medicina con precio de antibiótico, que no le gustan a nadie y que es una fruta extranjera. Así que no lo ve como logo político.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  3. 3

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  4. 4

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  5. 5 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  6. 6 La integración de la nueva federación vecinal enfrenta al gobierno y la oposición en el pleno de Cartagena
  7. 7 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  8. 8 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  9. 9

    Una donación histórica con seda de Garín para la Patrona de Murcia
  10. 10

    La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual sigue creciendo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Limón, limonero

Limón, limonero