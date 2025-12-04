La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luces navideñas en la madrileña Puerta del Sol. EFE

Todos 'gaiteros'

A la última ·

El país ha enloquecido con las luces de Navidad. Las guirnaldas festivas se han convertido en uno de los pocos temas neutros del panorama social y cultural

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:15

Comenta

El país ha enloquecido con las luces de Navidad. Las guirnaldas festivas se han convertido en uno de los pocos temas neutros del panorama social ... y cultural. En España, por ahora, los conos, cortinas, estalactitas y mangueras refulgentes de Pascua son universales y no tienen adscripción política. El pasado fin de semana, mareas humanas llenaron las calles de pueblos y ciudades para bajar a las plazas mayores, donde, a la de tres, se encendieron millones, billones, trillones de bombillas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  2. 2 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  3. 3

    Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población
  4. 4 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
  5. 5 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
  6. 6 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  7. 7 Descubierto un zoo clandestino en malas condiciones sanitarias en Lorca: un emú, un burro y pavos reales
  8. 8 La incidencia de la gripe se dispara un 110% y comienza a llenar las Urgencias en la Región de Murcia
  9. 9 Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza
  10. 10 Un chef con tres estrellas Michelin revela cuál es la mejor tabla para cortar los alimentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Todos 'gaiteros'

Todos &#039;gaiteros&#039;