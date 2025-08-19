La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El coordinador de intimidad

Un curro de esa índole pide un chiringuito para colocar a los parientes y amigos

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Martes, 19 de agosto 2025, 00:31

La idea es de Yolanda Díaz y Ernest Urtasun: prohibirles a nuestros cineastas los rodajes de escenas sexuales que no cuenten con la figura del ... coordinador de intimidad. Dicho personaje, que aparece convenientemente perfilado en el real decreto elaborado por los ministerios de Trabajo y Cultura, tendrá la indispensable misión –según Díaz– de «proteger los límites y el consentimiento», es decir, de rondar los coitos simulados de los platós e inmiscuirse entre los cuerpos sumidos en plena acción cinematográfica para que nadie se pase un pelo. El coordinador de intimidad vendrá a ser una especie de metete fisiológico, de intruso copulatorio, de espía intergenital o mediador político-erótico que ha de velar por que la frotación no derive en confrontación o que ha de abstenerse de intervenir cuando la coyunda simulada se convierta en real y en deseada por las dos partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  2. 2 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  3. 3 El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados
  4. 4 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  5. 5 Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia
  6. 6 Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina
  7. 7

    Una Murcia de postal que ya solo existe en los archivos
  8. 8

    Luz verde para finalizar una urbanización en Algezares con hasta 200 viviendas más
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10

    Pedreño matiza sus declaraciones sobre los médicos sin MIR tras un aluvión de críticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El coordinador de intimidad