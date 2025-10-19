La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vox, refugio del descontento

Domingo, 19 de octubre 2025

La falta de pedagogía en los hogares ha allanado el terreno a la derecha extrema. Muchos padres no explican a sus hijos qué implica en ... realidad un partido que reniega de derechos conquistados y se alimenta del miedo al diferente. Vox ha sabido ocupar ese vacío: pesca votos en los extrarradios y entre quienes sienten que ya nada pueden perder, prometiéndoles protección frente a una globalización que, afirman, solo trajo pobreza. El mensaje se amplifica también entre las mujeres, especialmente las más jóvenes, a quienes se convence de que la inmigración amenaza su seguridad, pese a los datos oficiales. Lo mismo ocurre con sectores del colectivo LGTBI, seducidos por el ejemplo de líderes ultras que se presentan como 'modernos', al poner como ejemplo a la líder de Alternativa por Alemania, Alice Weidel, lesbiana y madre de dos hijos. Las redes sociales amplifican la idea de una España en pro de la pureza de sangre, aunque sitiada por la inmigración, atrapando de paso a una generación sin acceso a la vivienda ni expectativas laborales sólidas. Sin educación crítica ni referentes cercanos, muchos jóvenes acaban confundiendo la rebeldía con el retroceso.

