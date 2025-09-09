La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Veto militar a Israel

Las medidas anunciadas por Sánchez necesitan del apoyo de la comunidad internacional para poder poner fin al sufrimiento en Gaza

LA VERDAD

LA VERDAD

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:24

El veto militar anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez a Israel tiene un impacto muy superior al precursor gesto de reconocer el Estado palestino, ... al que luego se sumaron Reino Unido, Francia y Bélgica. Sin embargo, las nueve medidas desgranadas ayer en La Moncloa, incluido un embargo de armas por decreto, revelan una contundencia sin precedentes por parte de un socio de la Unión Europea para frenar lo que Sánchez llamó sin ambages «el genocidio en Gaza».

