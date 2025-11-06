La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

La Universidad y sus brechas

LA VERDAD

LA VERDAD

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:55

En un mundo de complejidad creciente, la especialización técnica es la gran codiciada del mercado de trabajo. Los resultados del último estudio de la Fundación ... CYD revelan que España privilegia las Ciencias frente a las Letras y la universidad privada frente a la pública. Los egresados en Medicina, Ingeniería e Informática logran los mejores salarios, mientras que las Artes y Humanidades recogen los peores, así como una empleabilidad notablemente inferior. Y junto a esta realidad, persiste una brecha de género preocupante en todas las ramas de conocimiento: las licenciadas obtienen en general menos contratos indefinidos y peores salarios que sus colegas varones de promoción. La transformación profunda que avecina la irrupción de la IA podría incrementar estas brechas en el medio plazo. Nuestra sociedad tiene dos desafíos por delante de cuya solución depende mitigar las tensiones del mercado para una generación. Primero, garantizar el mismo sueldo a mujeres y hombres en el desempeño del mismo empleo. Y segundo, encontrar el modo de proteger la formación universitaria ante la tiranía de la ultraespecialización, que antepone la utilidad práctica al verdadero conocimiento, el único que permitirá adaptarse a los retos del futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  2. 2

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  3. 3

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  4. 4 La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes
  5. 5

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  6. 6 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  7. 7 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  8. 8

    «Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena
  9. 9 Varios detenidos en una redada antidroga en el barrio murciano del Infante
  10. 10

    Munúa pide 1,5 millones al Real Murcia por su despido en 2023

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Universidad y sus brechas