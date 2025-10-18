La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Trump vuelve al guion de Putin

LA VERDAD

LA VERDAD

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:48

La admisión pública por Donald Trump de que consultaría con Vladímir Putin una venta de misiles Tomahawk a Ucrania puso en bandeja al Kremlin la ... ocasión de reinstaurar su narrativa en el ánimo del presidente estadounidense. Con su conocido cinismo, el autócrata ruso desaconseja despachar a Kiev los proyectiles de largo alcance, no porque fuesen a cambiar el signo de la guerra, dice, sino porque complicarían las relaciones con Washington. La cumbre de Alaska ya demostró que, en momentos de apuro, Putin se sirve del ego del magnate para ganar tiempo en su frustrado proyecto de apoderarse del país vecino. La historia se repetiría de confirmarse una cita que traería a suelo europeo a un acusado de crímenes de guerra. La elección de Budapest es hiriente para los ucranianos, que en 1994 aceptaron en la capital húngara entregar su arsenal nuclear a cambio de falsas garantías de seguridad frente a Moscú. El deseo de humillar a Europa une a EE UU y Rusia, a su vez deseosos de ayudar a Viktor Orbán en su complicada reelección. Y no contenta con verse relegada de los escenarios de decisión, Bruselas celebra que las sanciones no impiden a Putin pasearse por territorio de la Unión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Región de Murcia se sitúa a la cabeza del país en rupturas matrimoniales
  2. 2 Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre»
  3. 3 Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal
  4. 4 La Junta de Gobierno autorizará hoy el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía de Murcia
  5. 5 Arreglan el bache en el que se mató un ciclista en Murcia hace unos días
  6. 6 Localizan cerca de 2.000 plantas de marihuana en una nave de San Javier
  7. 7 La ampliación del tranvía al Carmen por el Puente Viejo de Murcia es el trazado «más óptimo», según el estudio informativo
  8. 8

    El murciano Fermín Aldeguer, el niño que cumplió su sueño a toda velocidad
  9. 9

    Los alcaldes del Mar Menor exigen al Estado que asuma los costes de la dana y del corte de agua
  10. 10 Una colisión frontal en Murcia se salda con un herido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Trump vuelve al guion de Putin