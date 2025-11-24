La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

Salarios públicos

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:35

La negociación con los representantes de los empleados públicos para la subida salarial se retoma hoy, con buenas perspectivas de acuerdo, una vez que el ... Gobierno ha ofrecido un incremento del 11% para los próximos cuatro años. Las centrales sindicales UGT y CC OO parecen aceptar los 2.000 millones más que el ministerio ha puesto sobre la mesa, mientras que la central independiente (CSIF) sigue presionando para mejorar la oferta. El convenio que negocian el Ministerio de la Función Pública y los 3,5 millones de funcionarios contempla, ademas de una mejora en el poder adquisitivo, la conquista de las 35 horas semanales, la jubilación parcial y la agilización de las oposiciones. La línea roja de la negociación parece estar situada en un máximo de subida del 4% en los dos próximos años, para no rebasar el techo de gasto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Según los cálculos sindicales, al final del período de vigencia del convenio, los salarios públicos podrían alcanzar un incremento del 11,5 % lo que supone un coste de 22.000 millones de euros para las arcas del estado. La firma del convenio con los funcionarios es un paso idóneo en la tarea de aproximar los sueldos al coste de la vida, sin obviar que si no se produce un incremento similar en el sector privado, la brecha entre ambos puede acabar desequilibrando el mercado laboral.

