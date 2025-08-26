La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

Israel asesina en directo

Ataques deliberados como el que mató a periodistas y rescatistas en el hospital de Gaza seguirán mientras solo reciban condenas rutinarias

Martes, 26 de agosto 2025, 00:33

Los periodistas que trabajan en Gaza sienten tan cercana la muerte que en plena juventud dejan escrita la última voluntad para sus familias. Así lo ... hizo Maryam Abu Daqqa, una de los cinco informadores asesinados ayer en un ataque directo del ejército hebreo, a la luz del día y ante los ojos del mundo. No importa cuántas veces se contemplen, las imágenes estremecen. Como escandaliza el método de los agresores: un primer proyectil contra la cuarta planta del complejo médico Al Nasser, en Jan Yunis; y un segundo impacto diecisiete minutos después, cuando han llegado al lugar los servicios de rescate y los testigos que debían dar cuenta de la nueva atrocidad. Un balance de una veintena de fallecidos y un procedimiento que replica los crímenes de Vladímir Putin en Ucrania y los de Al-Qaida y Estado Islámico.

