La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Gaza, urgencia y prudencia

La aceptación parcial por Hamás del plan de EE UU debe permitir lo antes posible la liberación de los rehenes y el fin de los ataques

LA VERDAD

LA VERDAD

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:23

Una vez hecho público el plan acordado por Estados Unidos e Israel que debe librar a Gaza de la aniquilación definitiva, los ojos del mundo ... estaban vueltos hacia Hamás. La presión sobre el Movimiento de Resistencia Islámica era enorme; desde la Casa Blanca, con el ultimátum para que aceptara el proyecto antes de esta medianoche; y desde los países mediadores, Catar, Turquía y Egipto, comprometidos en lograr que se sumara a la iniciativa. La respuesta, la noche del viernes, indica que los islamistas no podían sino acceder a liberar al medio centenar de rehenes que mantienen desde sus ataques criminales del 7-O. Se trata, con todo, de una aceptación parcial del programa de 20 puntos, porque apela a la responsabilidad del Gobierno de Benjamín Netanyahu para detener la ofensiva contra la Franja y fijar un calendario para su progresiva retirada del territorio ocupado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia
  2. 2 Conmoción en el camping de El Portús por la muerte de una vecina que tenía que dejar su casa
  3. 3

    Polémica con el cura de El Mojón, en Beniel, por los 9.600 euros que desaparecieron de la cuenta bancaria de la ermita
  4. 4 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia: cambio de tiempo en el inicio de la próxima semana
  5. 5 Murcia se suma al clamor contra el genocidio en Gaza
  6. 6 No te pierdas el primer combate de pizzas en Murcia: prueba las mejores recetas de estos 14 locales
  7. 7

    Oferta de empleo público del Ayuntamiento de Murcia con 92 plazas, más de la mitad para bomberos
  8. 8

    El campo podrá usar más abonos sin químicos para reducir la contaminación junto al Mar Menor
  9. 9

    La mejoría del Real Murcia colapsa en las áreas
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 3 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Gaza, urgencia y prudencia