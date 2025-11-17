La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

El fútbol y la ruta del dinero

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:03

El fondo de inversión neoyorquino Apollo ha adquirido el 57% del Atlético de Madrid, en la que ya es la mayor operación de compraventa de ... un club de fútbol español realizada hasta la fecha. No se trata de un caso aislado: el 36% de los equipos de las cinco grandes ligas tiene respaldo económico en firmas de capital riesgo e inversión. En los últimos años, los problemas económicos de algunos de los grandes clubes europeos han atraído la atención de los mayores fondos de inversión del mundo, que encuentran en su debilidad financiera una oportunidad única para ofrecer liquidez inmediata a cambio de altos intereses. El fútbol se acerca así a convertirse en un nuevo juego especulativo; un juego en el cual los perdedores bien pudieran ser los clubes o incluso el propio fútbol. Los primeros, recurriendo a medidas financieras desesperadas, podrían quedar atrapados en una espiral crediticia asfixiante, alentada por los altos intereses y el pánico al incumplimiento de sus obligaciones financieras. Por su parte, el deporte rey español corre el riesgo de caer presa de un excesivo cálculo económico: a medida que el dinero se abre camino, el sentimiento de pertenencia y la emoción competitiva se baten en retirada.

