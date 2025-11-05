La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Euroescépticos no, adversarios

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:49

El pacto alcanzado por Andrej Babis, ganador de las legislativas en República Checa, con otras dos fuerzas ultrapopulistas alinea al país con un club reducido ... pero perturbador dentro de la Unión Europea, junto a Hungría y Eslovaquia. Comparten un euroescepticismo muy particular, dispuesto a denostar todo lo que procede de «Bruselas» salvo la generosa distribución de fondos y la exigencia de unanimidad en las decisiones. Su radicalidad contra la inmigración irregular y su oposición frontal al Pacto Verde servirían para estrechar lazos entre los tres países, e incluso resquebrajar el apoyo de la UE a Ucrania; aunque, a diferencia de Orbán y Fico, Babis no es prorruso porque sabe que sus ciudadanos respaldan la lucha de los ucranianos por su soberanía. Curiosamente, un referente internacional de este trío, Donald Trump, puede complicar sus planes si persevera en las sanciones contra Vladímir Putin, por la dependencia enérgética de húngaros y eslovacos. En todo caso, Europa atraviesa un momento demasiado delicado para asistir como espectador a las fisuras en su Consejo sin aplicar con convicción los mecanismos disponibles cuando los socios actúan como adversarios.

