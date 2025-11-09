La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

España-Marruecos, medio siglo después

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:18

El 50º aniversario de la Marcha Verde, la invasión marroquí del Sáhara Occidental español, ha actuado en los últimos días como recordatorio de la evolución ... histórica de las relaciones entre España y Marruecos, bajo el marco de la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que apoya ahora que el territorio sea autónomo dentro del reino alauí. En este medio siglo, esos lazos se han caracterizado por una mezcla de cooperación internacional efectiva en todos los ámbitos y tensiones cíclicas, con punto de fricción en el Sáhara. En 2022, ante las presiones crecientes en el escenario internacional, el Gobierno de Pedro Sánchez acometió un giro histórico, nunca suficientemente explicado, al plegarse al plan de anexión de Marruecos sin el apoyo ni del PP al frente de la oposición ni de sus propios socios de investidura. A día de hoy la solución dista de ser sencilla. Marruecos es un socio comercial clave para España y España es, a su vez, el principal socio comercial de Marruecos. Su relación implica necesariamente un fino equilibrio. En un panorama geopolítico cada vez más volátil, es aconsejable construir nexos internacionales sólidos y duraderos, lo cual solo puede surgir del consenso parlamentario más amplio posible.

