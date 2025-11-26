La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Escalada entre Japón y China

LA VERDAD

LA VERDAD

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:03

Japón y China llevan tres semanas inmersos en una escalada que inquieta al mundo. La prepotencia de Pekín y sus reclamaciones territoriales en el mar ... de China meridional perturban desde hace tiempo a las autoridades niponas, también a Filipinas, Vietnam, Indonesia o Malasia. Pero fue la primera ministra japonesa la que detonó la actual crisis. La ultrapopulista Sanae Takaichi mencionó en su Parlamento el verdadero asunto explosivo para Pekín al asegurar que una invasión de la isla «amenazaría la supervivencia» de su país y podría forzarle a una intervención militar. Como respuesta, una retórica china cada vez más agresiva se acompaña de represalias comerciales. Y Tokio responde con misiles frente a la costa taiwanesa. Es probable que la entrada en escena de Donald Trump haya dejado insatisfechos a ambos contendientes. El estadounidense habló con Xi Jinping, parece que a iniciativa de este, y casi sin reponerse de la emoción telefoneó a Takaichi. Llama la atención que en las posteriores comunicaciones públicas EE UU no menciona Taiwán, seguramente porque, de momento, privilegia la estabilidad en sus relaciones con Xi y busca su ayuda para acabar con la guerra en Ucrania.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  2. 2

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  3. 3 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  4. 4 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  5. 5

    El chef murciano que brilla entre el rocódromo y los fogones del Altillo de Gud: «Llevo el mismo tiempo escalando que cocinando»
  6. 6

    El fondo norte del Cartagonova, lugar para los granas en el derbi
  7. 7 El truco para quitar el dolor de cabeza en minutos de un trabajador de emergencias: «Magia»
  8. 8 Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para el encendido del árbol de Navidad en la Circular
  9. 9 El avispón oriental llega a la Región de Murcia: detectan dos nidos en La Unión y Escombreras
  10. 10 El expresidente del Murcia Raúl Moro, condenado por blanqueo y delitos contra Hacienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Escalada entre Japón y China