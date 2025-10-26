La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

Errejón, la culpa política

LA VERDAD

LA VERDAD

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:30

El estallido hace un año del 'caso Errejón', por el que el confundador de Podemos y portavoz de Sumar en el Congreso tuvo que abandonar ... la política tras ser acusado por varias mujeres de excederse con ellas sexualmente, provocó una notable convulsión; especialmente en las izquierdas, interpeladas ya por las andanzas con la prostitución del exministro José Luis Ábalos y que afrontarían después el señalamiento de Juan Carlos Monedero por sus conductas con alumnas universitarias. Doce meses después, lo que amenazaba con detonar como un 'Me too' español ha quedado acotado a una única denuncia contra Errejón ante la justicia por presunta agresión sexual, la interpuesta por Elisa Mouliaá.

