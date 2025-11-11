La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Equilibrio con China

La visita de Estado al país asiático pretende estabilizar los términos comerciales, pero podría incrementar el malestar en Washington

LA VERDAD

LA VERDAD

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:10

Los Reyes Felipe VI y Letizia aterrizaron ayer en Chengdú. Se trata de su primer viaje a China desde la proclamación del rey y también ... el primero de una monarquía europea a la región en los últimos siete años. Pese a que las relaciones entre España y China siempre han gozado de buena salud –ésta considera a España su socio preferente en Europa–, la visita institucional reviste esta vez un carácter especialmente estratégico: el Gobierno de España ha echado mano de la Corona para impulsar las relaciones comerciales con la superpotencia en un intento de reducir la asimetría en la balanza comercial entre ambas. A día de hoy, China exporta más y mejor a España. En palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, existe un déficit comercial de más de 40.000 millones de euros que España busca ahora corregir mediante la atracción de inversiones que, a su vez, dinamicen la cadena de producción, generen empleo y permitan la transferencia de tecnología puntera al país. Los Reyes tienen por delante una apretada agenda institucional que comienza hoy con un foro empresarial que contará con más de 400 empresas. Mañana, el Rey y el presidente Xi Jinping firmarán varios acuerdos para estrechar la colaboración en diversos sectores estratégicos, como el farmacéutico, agroalimentario, automovilístico o cultural, en un intento de construir una relación más equilibrada entre ambos países. El momento, sin duda, es idóneo: España atraviesa uno de las etapas más dulces de la diplomacia con los altos cargos del Partido Comunista Chino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  2. 2

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026
  3. 3 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  4. 4 Manolo Bakes abrirá una nueva cafetería en Murcia: esta es la ubicación
  5. 5

    Los dueños de 339 inmuebles optan a permisos para ocupar parte de la costa
  6. 6

    La gripe aviar se extiende y agudiza la crisis del huevo en España: los precios se disparan un 31%
  7. 7 Detenido el presunto autor de la agresión sexual a una camarera en un salón de juegos de Murcia
  8. 8

    La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa
  9. 9

    Las compras repuntan en supermercados y tiendas de barrio de la Región de Murcia frente a la caída del híper
  10. 10 Persecución de película en Orihuela: dos traficantes lanzan un kilo de hachís por la ventanilla al huir de la Guardia Civil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Equilibrio con China