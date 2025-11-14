La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

Por un debate nuclear serio

Los partidos deben valorar los pros y contras de la energía atómica sin intereses electorales antes de decidir si prolongar la vida de las centrales

LA VERDAD

LA VERDAD

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:23

El debate nuclear apuntado ayer en el Congreso, en el contexto del pulso político que libran la oposición, el Gobierno y sus socios díscolos, no ... parece el modo más adecuado de afrontar el futuro energético de España en plena transición de los combustibles fósiles a las renovables. Los partidos tienen la obligación de despojarse de sus intereses electorales para afrontar con la seriedad debida los pros y contras de la energía atómica, antes de decidir si es imprescindible prolongar la vida útil de las centrales. Empezando por la extremeña de Almaraz, la primera en el calendario de desconexiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

