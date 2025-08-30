La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

Crepúsculo francés

Macron pretende trasladar a la oposición la responsabilidad de su Gobierno en la inestabilidad por la deuda y el déficit desbocado

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:33

Con su dramático anuncio de que se someterá el día 8 a una cuestión de confianza, el primer ministro francés, François Bayrou, pretende llevar la ... iniciativa en la grave crisis política y económica que aqueja al país vecino en los últimos catorce meses. El periodo transcurrido desde la decisión de Emmanuel Macron de llamar a elecciones anticipadas en julio de 2024 puede considerarse un precioso tiempo perdido. Si el presidente creyó inevitables aquellos comicios para neutralizar el auge de la ultraderecha, su gestión de los resultados, con la bendición de un Gobierno conservador en minoría, entregó a Marine Le Pen la llave de la gobernabilidad. La líder de Reagrupación Nacional tardó tres meses en dejar caer a Michel Barnier. Y en el último medio año salvó a Bayrou de ocho mociones de censura. Todo indica que no volverá a hacerlo.

