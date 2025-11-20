La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Condena al fiscal, castigo al presidente

El fallo que inhabilita a García Ortiz es también un varapalo a Sánchez tras proclamar la «inocencia» del responsable de la Fiscalía, aunque la falta de unanimidad del Supremo anticipa la discordia

LA VERDAD

LA VERDAD

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51

El fallo con el que el Tribunal Supremo ha inhabilitado al fiscal general del Estado por revelación de secretos conlleva una evidencia que debería prevalecer ... por encima del ruido generado durante el juicio, agravado ahora por su controvertida falta de unanimidad y argumentos en la resolución. Se trata de una condena, la primera que recibe en España el máximo responsable de una Fiscalía encargada precisamente de la persecución del delito. Aunque no conlleve pena de cárcel y la inhabilitación sea de dos años, la sentencia tiene la carga de profundidad suficiente para marcar un punto de inflexión en la legislatura. Es un castigo para Álvaro García Ortiz, señalado por participar en las maniobras para filtrar datos confidenciales sobre el fraude a Hacienda confesado por el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  2. 2 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  6. 6 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  7. 7 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025
  8. 8

    La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% en la Región de Murcia por la alta rentabilidad
  9. 9

    Visto bueno a la expropiación de parcelas para la ciudad deportiva del Real Murcia
  10. 10

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Condena al fiscal, castigo al presidente