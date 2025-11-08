La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La compra de Talgo bajo 'el caso Jainaga'

LA VERDAD

LA VERDAD

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:49

La compra de Talgo, materializada ayer por el consorcio vasco que encabeza el empresario José Antonio Jainaga y con el aval del Gobierno de España, ... consolida el arraigo de la compañía ferroviaria garantizando un notable número de empleos en el País Vasco y permitiendo al conjunto del país retener una firma histórica que corrió el riesgo de emprender la ruta de salida hacia estados tan dispares como Polonia o India. De ambos partieron opas de adquisición que la actuación concertada entre los actores autonómicos y la activación del escudo 'antiopas', a través de la Sepi, por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, lograron frenar para que Talgo permaneciera en territorio nacional. Las circunstancias han hecho que el trabajoso cierre de la operación nueve meses después haya coincidido con la imputación de Jainaga, que está citado a declarar este miércoles en la Audiencia Nacional, por la supuesta venta ilícita de acero a Israel para la fabricación de armas. El empresario deberá ofrecer todas las explicaciones en su comparecencia ante el juez, que ha abierto una causa incómoda, en el contexto de la resolución de la adquisición de Talgo, para el discurso progazatí del Gobierno. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  2. 2 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4 Prisión provisional para el nuevo detenido por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  5. 5 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
  6. 6

    Más autoridad para el profesor y mano dura contra los acosadores en la Región de Murcia
  7. 7

    El plan de Arribas: austeridad, recortes, evitar el concurso y potenciar la cantera
  8. 8

    La Navidad arrancará en Murcia con un espectáculo de encendido en Belluga
  9. 9

    Nuevos autobuses eléctricos comenzarán a prestar servicio a partir de la próxima semana en las líneas autonómicas que gestiona Murcia
  10. 10

    La precariedad avanza en la Región de Murcia y empeora la situación de la clase media

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La compra de Talgo bajo 'el caso Jainaga'