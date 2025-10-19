La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un alto el fuego de cristal

Los asesinatos de civiles por Israel y las venganzas de Hamás apremian a Trump a volcarse en salvar la precaria tregua en Gaza

LA VERDAD

LA VERDAD

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:11

Estados Unidos trató ayer de adelantarse a una voladura por los aires del alto el fuego en Gaza al informar a «los países garantes» de « ... una inminente violación por Hamás contra el pueblo de Gaza». Al advertir de posibles acciones del Movimiento de Resistencia Islámica, Washington pareció ignorar que el cese oficial de hostilidades ya se había visto sacudido por el comportamiento de Israel en sus escasos días de duración. En poco más de una semana, el ejército hebreo mató al menos a 38 palestinos e hirió a más de 140. En algunos episodios, como el que costó la vida a una familia de once miembros, siete de ellos menores, esgrimió argumentos propios de los dos últimos años de carnicería en la Franja, la supuesta amenaza de un minibús «sospechoso».

